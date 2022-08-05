Rozetka запустила програму обміну старих смартфонів та планшетів на сертифікати

Український інтернет-магазин Rozetka запустив власний трейд ін під назвою «Rozetka Обмін» — ритейлер почав приймати старі планшети, смартфони та смартгодинники в обмін на сертифікат номіналом на суму залишкової вартості ґаджета.

Вживану техніку можна приносити у найближчий пункт прийому Rozetka Обмін в точці видачі чи магазині (перелік та адреси доступні на сайті ініціативи). Експерт на місці проводить діагностику, оцінює стан пристрою та видає сертифікат на відповідну суму, який потім можна використати на придбання будь-яких товарів з позначкою «Продавець Rozetka» (крім алкоголю, тютюнових виробів та подарункових сертифікатів).

Крім старого смартфона, планшета або смартгодиннику, який підлягає обміну для складання акта прийняття-передання при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу.

Наразі в програмі беруть участь:

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смартфони — Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi та інших брендів;

планшети — Samsung, IPad Apple, Lenovo та інших брендів;

смартгодинники — Apple, Samsung.

Чи потрібно зайвий раз нагадувати, що необхідно попередньо підготувати пристрій — перенести особисту інформацію та контент на ноутбук або комп’ютер, після чого видалити її з пристрою, вийти з усіх своїх акаунтів і зробити скидання до заводських налаштувань. Допомогти з цим усім може фахівець в магазині, але тоді це займе трохи більше часу.

На сайті також є онлайн-калькулятор, який дозволяє попередньо оцінити свій ґаджет. Він показує максимальну суму — за умови ідеального стану пристрою. Тобто, чим більше подряпин на корпусі/екрані та зношена батарея, тим менша остаточна вартість.

Таких програм обміну, які є хорошою альтернативою продажу пристрою на вторинному ринку, стає дедалі більше, і це досить позитивна тенденція.