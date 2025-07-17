Новини IT-бізнес 17.07.2025 comment views icon

Розробник Oblivion Remastered, одного з найбільших хітів 2025 року, звільняє 300 працівників

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розробник Oblivion Remastered, одного з найбільших хітів 2025 року, звільняє 300 працівників
The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuos

Розробники Oblivion Remastered та Metal Gear Solid Delta зазнають масових звільнень — до 300 людей втратять роботу.

Студія Virtuos, яка працювала над Oblivion Remastered та Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, опинилася в центрі уваги зі скороченнями персоналу. За даними французького журналіста Готьє Андреса з Origami, компанія готується звільнити до 300 розробників, що становить близько 7% від її глобальної команди.

За словами Андреса, джерела всередині Virtuos описують напружену ситуацію. Наразі працівники мають проблеми з довірою до керівництва, а внутрішні проблеми загострилися після релізу Oblivion Remastered. Хоч гру й називають одним із найуспішніших релізів 2025 року — Virtuos не отримала жодних бонусів від продажів. Річ у тім, що студія працювала з Bethesda на умовах аутсорсу і за контрактом отримала лише гроші за виконану роботу.

Тепер Virtuos планує скоротити 200 працівників у Китаї та ще близько 100 у Франції та США. У французькому офісі Virtuos Lyon вже оголосили страйк, протестуючи проти рішення. Окрема претензія команди — обов’язкове впровадження генеративного штучного інтелекту у роботу. Співробітників змусили проходити тренінги з новими ШІ-інструментами, які тепер стали частиною обов’язкових процесів. Virtuos поки не зробила офіційної заяви щодо скорочень.

Студія залишається однією з найбільших компаній у сфері спільної розробки. На її рахунку не лише Oblivion Remastered та Metal Gear Solid Delta, а й Horizon Forbidden West, Dark Souls Remastered для Switch, майбутній Judas від творця BioShock.  Зокрема останній їхній проєкт — допомога в розробці патча 2.3 для Cyberpunk 2077. Утім, навіть участь у великих проєктах не гарантувала стабільності.

У березні 2025 року генеральний директор Virtuos Жиль Лангур’є казав, що співрозробка стає дедалі важливішою для індустрії, яка намагається знизити витрати. Він пояснював, що саме такі студії, як Virtuos, допомагають великим видавцям не ризикувати надто сильно. Але навіть ця модель тепер дає збої — уникнути фінансових проблем їм не вдалося.

Джерело: Готьє Андрес

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