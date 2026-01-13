Новини ШІ 13.01.2026 comment views icon

Розробник видалив гру зі Steam — нова дівчина переконала його, що ШІ це зло

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Скріншоти гри Hardest. / Photo: Steam

Інді-розробник Ееро Лайне оголосив про видалення своєї гри Hardest зі Steam через етичні сумніви щодо використання ШІ. За його словами, рішення пов’язане з переконаннями його нової дівчини, яка допомогла усвідомити моральні проблеми генеративного контенту.

Реліз гри відбувся у липні 2025 року. Hardest — роуглайк-гра у форматі “камінь-ножиці-папір”, у якій використовувалися згенеровані ШІ арт і музичні асети. Лайне повідомив, що гра буде знята з продажу на Steam наприкінці січня 2026 року. Він пояснив, що змінив своє ставлення до генерації асетів за допомогою штучного інтелекту настільки, що видалення гри є “етично” єдиним раціональним вибором.

“Я використав генеративний ШІ для розробки Hardest, тому що в університеті студентам масово промивають мізки, а всі інструменти роздають безкоштовно. Але я усвідомив, що ШІ насправді не є безкоштовним і має значний вплив на економіку та довкілля”, — зазначив Лайне.

Лайне наголосив, що сам факт існування гри може бути використаний для виправдання інвестицій у ШІ-компанії.  Розробник підкреслив, що гру він кодував самостійно і зможе перевипустити її пізніше, використавши оригінальні асети.

“ШІ-компанії нікому не приносять користі, а лише висмоктують ресурси з економіки та з важко працюючих людей. Існування гри в нинішньому вигляді — це ганьба для всіх розробників і гравців. Дівчина, з якою я зустрічаюся вже місяць, допомогла мені це усвідомити”, — додав Лайне.

Так — за його словами, ідеологічний зсув не стався випадково: саме його дівчина підштовхнула його до таких рішень. Гра не мала великого комерційного успіху: з моменту релізу у липні 2025 року вона отримала лише змішаний рейтинг відгуків на Steam: ШІ-арт не надто допоміг Hardest, зазначають вони. Тим, хто все ж хоче спробувати Hardest, поки вона доступна, залишається близько двох із половиною тижнів. Видалення гри відбудеться 30 січня 2026 року.

Photo: Steam

Цей випадок відображає зростаючу дискусію навколо використання генеративного ШІ у відеоіграх і творчих проєктах. Серед індустрії зростає занепокоєння щодо впливу ШІ на робочі місця, авторські права та економіку. Деякі розробники та дослідники вже обговорюють етичні норми та потенційні обмеження використання генеративного контенту у комерційних продуктах. Hardest стане одним із перших прикладів, коли автор видаляє власну гру через моральні переконання, пов’язані зі штучним інтелектом, що може вплинути на дискусії про етику та відповідальність у цифровій індустрії.

Джерело: PCgamer.com

