Rutube на вимогу Apple обмежив поширення контенту російських державних ЗМІ на iOS виключно територією росії

Адміністрація відеохостингу Rutube обмежила можливість завантаження свого застосунка для платформи iOS лише територією рф. Іншими словами, відтепер завантажувати застосунок Rutube на iPhone можна тільки в росії, що обмежує поширення роспропаганди на платформі iOS.

Таке рішення було викликане тиском Apple. Декілька днів тому компанія з Купертіно висунула вимогу до Rutube – приховати контент російських державних ЗМІ у застосунку для iOS або зробити його доступним лише для російських користувачів. Прийняти рішення було необхідно протягом 2 тижнів, інакше програма була б повністю заблокована в App Store. Судячи з рішення адміністрації Rutube, вона не змогла відмовитися від поширення контенту російських так званих ЗМІ, а тому принесла в жертву можливість завантаження свого застосунку в інших країнах.

«На Rutube представлені російські ЗМІ та блогери, чиї канали було заблоковано на відеохостингу YouTube. Можливо, надалі їх відео будуть доступні лише на національному відеохостингу», – йдеться у повідомленні російської платформи.

Таким чином, Rutube на вимогу Apple обмежив доступ до свого застосунку для iOS тільки росією, аби не блокувати поширення роспропаганди для домашньої аудиторії. Відтепер власники пристроїв з iOS в інших країнах не зможуть завантажувати застосунок Rutube. Користувачам, які завантажили програму раніше, «ймовірно, будуть доступні оновлення застосунку».