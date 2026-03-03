banner
Новини Пристрої 03.03.2026 comment views icon

Ринок бюджетних ПК повністю зникне до 2028 року — прогноз аналітиків

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Ринок бюджетних ПК повністю зникне до 2028 року — прогноз аналітиків
Depositphotos

За прогнозом дослідницької компанії Gartner, до кінця року ціни на DRAM та SSD зростуть на 17% порівняно з минулим роком. 


Зазначається, що це повністю знищить ринок бюджетних ПК за ціною до $500 до 2028 року. Ціновий шок призведе до скорочення світових поставок на 10,4% вже  у цьому році порівняно з 2025 роком. Це стане найбільшим стрімким річним скороченням за останні понад 10 років, оскільки споживачі та підприємства використовуватимуть наявне обладнання, відмовляючись від його оновлення.

Ключовою причиною, як вказують аналітики Gartner, стало підвищення вартості комплектуючих. Цьогоріч, за їхніми прогнозами, витрати на пам’ять зростуть з 16% до 23% від загальної вартості компонентів ПК. Через це виробники втратять можливість компенсувати витрати на низькорентабельні продукти. Зокрема, стає невигідно випускати бюджетні ноутбуки за ціною менш як $500. Аналітики очікують, що ця категорія повністю зникне з ринку упродовж найближчих двох років. 

“Це різке зростання позбавляє постачальників можливості компенсувати витрати, роблячи виробництво ноутбуків початкового рівня з низькою маржею нерентабельним. В кінцевому підсумку ми очікуємо, що сегмент ПК початкового рівня вартістю менш як $500 зникне до 2028 року”, — підкреслив старший директор-аналітик Gartner Ранджит Атвал.

До цього у Gartner прогнозували, що до кінця десятиліття частка ПК зі штучним інтелектом на ринку досягне 50%. Однак зростання цін на пам’ять у топових продуктах відкладає це до 2028 року. Комп’ютери з ШІ вимагають більшого обсягу вбудованої пам’яті для виконання локальних завдань з виведення, що робить їх більш вразливими до зростання вартості DRAM.


Збільшення циклів оновлення ПК прямо залежатиме від зростання цін. Аналітики прогнозують, що до кінця 2026 року термін служби комп’ютерів збільшиться на 15% у корпоративному секторі та на 20% серед рядових користувачів. Це викликає занепокоєння стосовно вразливостей у безпеці застарілого обладнання.

На ринку попит буде все більше концентруватись на преміальному сегменті, де постачальники можуть компенсувати зростання цін на комплектуючі без обмеження прибутковості. Аналітики радять постачальникам змиритись зі зниженням обсягів продажів, а не знижувати ціни на користь покупців бюджетних ПК.

“В цілому, у постачальників пристроїв і каналів збуту в першій половині 2026 року є критично важливий період для оптимізації ціноутворення і захисту маржі до того, як інфляція компонентів почне знижувати прибутковість з другого кварталу і далі”, — наголошує Ранджит Атвал.

Прогноз також включає й смартфони. У Gartner прогнозують, що цьогоріч постачання скоротяться на 8,4%. Аналітики очікують, що покупці базових моделей смартфонів підуть з ринку у 5 разів швидше за тих, хто націлений на покупку флагманських моделей. Зростання цін підштовхуватиме споживачів частіше звертатись до ринку вживаних пристроїв.

Раніше ми писали, що аналітики спрогнозували терміни стабілізації цін на ринку пам’яті. До того ж криза пам’яті спричинить найбільше падіння поставок смартфонів за більш ніж 10 років.

Спецпроєкти
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії

Нові iPhone коштують стільки же, скільки торік: чому Apple, попри “RAM-апокаліпсис”, не збільшує ціни?

Джерело: Tom’sHardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Нове золото: на весіллях в Туреччині почали дарувати оперативну пам'ять
Смартфони Xiaomi 17 офіційно запустять 28 лютого: яких оновлень чекати?
Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Samsung назвала дату презентації Galaxy S26: яких оновлень чекати?
Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями
Звільнений керівник маркетингу Xiaomi змінив Redmi на iPhone 17, бо той "кращий у відстеженні сну”
Дефіцит, казали вони: виробники NAND скорочують випуск, щоб заробляти більше
Valve перегляне дату випуску та ціну Steam Machine через кризу пам'яті
Творці провального ШІ-гаджета Rabbit r1 анонсували ноутбук для вайбкодингу
Nokia лишила німців без драйверів на ноутбуки Acer та Asus: VPN не допомагає
Забудьте про RTX 50 Super: Nvidia попереджає про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни
Apple варто хвилюватись? KT-скан порівняв оригінальні AirPods та копію за $10
Як в Apple: Samsung Galaxy S27 отримає корпус з алюмінію замість титану і камеру зі змінною діафрагмою
Комп'ютерні магазини прибирають пам’ять з демонстраційних ПК через крадіжки
Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra
Ціновий хаос: у Європі RTX 5060 Ti 16 ГБ зрівнялись з вартістю RTX 5070
Знімайте: дослідники ToxFREE виявили небезпечні речовини у 64-х моделях навушників, вони нібито викликають рак
Найцікавіші смартфони CES 2026
Ілонофон? SpaceX готує смартфон із вбудованим супутниковим зв'язком Starlink
Інженер знайшов баг у ПЗ китайської маски для сну: він дозволяв "атакувати" інших власників електроімпульсами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати