Ринок бюджетних ПК повністю зникне до 2028 року — прогноз аналітиків

За прогнозом дослідницької компанії Gartner, до кінця року ціни на DRAM та SSD зростуть на 17% порівняно з минулим роком.





Зазначається, що це повністю знищить ринок бюджетних ПК за ціною до $500 до 2028 року. Ціновий шок призведе до скорочення світових поставок на 10,4% вже у цьому році порівняно з 2025 роком. Це стане найбільшим стрімким річним скороченням за останні понад 10 років, оскільки споживачі та підприємства використовуватимуть наявне обладнання, відмовляючись від його оновлення.

Ключовою причиною, як вказують аналітики Gartner, стало підвищення вартості комплектуючих. Цьогоріч, за їхніми прогнозами, витрати на пам’ять зростуть з 16% до 23% від загальної вартості компонентів ПК. Через це виробники втратять можливість компенсувати витрати на низькорентабельні продукти. Зокрема, стає невигідно випускати бюджетні ноутбуки за ціною менш як $500. Аналітики очікують, що ця категорія повністю зникне з ринку упродовж найближчих двох років.

“Це різке зростання позбавляє постачальників можливості компенсувати витрати, роблячи виробництво ноутбуків початкового рівня з низькою маржею нерентабельним. В кінцевому підсумку ми очікуємо, що сегмент ПК початкового рівня вартістю менш як $500 зникне до 2028 року”, — підкреслив старший директор-аналітик Gartner Ранджит Атвал.

До цього у Gartner прогнозували, що до кінця десятиліття частка ПК зі штучним інтелектом на ринку досягне 50%. Однак зростання цін на пам’ять у топових продуктах відкладає це до 2028 року. Комп’ютери з ШІ вимагають більшого обсягу вбудованої пам’яті для виконання локальних завдань з виведення, що робить їх більш вразливими до зростання вартості DRAM.





Збільшення циклів оновлення ПК прямо залежатиме від зростання цін. Аналітики прогнозують, що до кінця 2026 року термін служби комп’ютерів збільшиться на 15% у корпоративному секторі та на 20% серед рядових користувачів. Це викликає занепокоєння стосовно вразливостей у безпеці застарілого обладнання.

На ринку попит буде все більше концентруватись на преміальному сегменті, де постачальники можуть компенсувати зростання цін на комплектуючі без обмеження прибутковості. Аналітики радять постачальникам змиритись зі зниженням обсягів продажів, а не знижувати ціни на користь покупців бюджетних ПК.

“В цілому, у постачальників пристроїв і каналів збуту в першій половині 2026 року є критично важливий період для оптимізації ціноутворення і захисту маржі до того, як інфляція компонентів почне знижувати прибутковість з другого кварталу і далі”, — наголошує Ранджит Атвал.

Прогноз також включає й смартфони. У Gartner прогнозують, що цьогоріч постачання скоротяться на 8,4%. Аналітики очікують, що покупці базових моделей смартфонів підуть з ринку у 5 разів швидше за тих, хто націлений на покупку флагманських моделей. Зростання цін підштовхуватиме споживачів частіше звертатись до ринку вживаних пристроїв.

