Нові iPhone коштують стільки же, скільки торік: чому Apple, попри "RAM-апокаліпсис", не збільшує ціни?

Photo: Apple

Apple Inc. заявляє, що зберігає ціни на тому ж рівні, незважаючи на кризис пам’яті. iPhone 17e та iPad Air з M4 коштують стільки ж, як і флагмани минулого року — хоча нові моделі, звісно, откримали кращі характеристики. Чомусь це вважається перемогою.





Apple виграє у конкурентів зі своїми останніми гаджетами, роблячи мінімально необхідне. У понеділок технологічний гігант оприлюднив перші деталі свого нового iPhone 17e та iPad Air з M4. Одна річ у обох анонсах виділялася — здебільшого тому, що Apple рідко говорить про ціну. Кожен новий пристрій мав “таку саму стартову ціну”, як і торішня модель. iPhone 17e стартує з $600, так само як і минулорічний iPhone 16e. Цього разу він має більше базового сховища — 256 ГБ замість 128 ГБ. Також він отримав кілька додаткових оновлень, включаючи MagSafe-зарядку та покращену бездротову й стільникову зв’язок. iPad Air з M4 має оновлений чипсет і покращені комунікаційні чипи за ту саму стартову ціну $600, що й 11-дюймова версія з M3 (13-дюймова iPad Air коштує $800). Він має ті самі 128 ГБ стартового сховища, але тепер 12 ГБ уніфікованої пам’яті замість 8 ГБ у M3.

В будь-який інший рік ці відносно незначні оновлення здавалися б досить буденними. iPhone 17e все ще має досить великі рамки екрана, дисплей із частотою 60 Гц і виріз камери замість новішого Dynamic Island. Однак із урахуванням того, що вартість пам’яті та флеш-накопичувачів різко зросла по всій галузі, технологічні компанії здебільшого підвищили ціни на свої пристрої. Особливо це торкнулося ноутбуків. Пристрої від Dell, MSI та інших компаній дорожчали порівняно з попередніми моделями минулих років, але Apple чітко дає зрозуміти, що поки не змінює свою цінову політику, попри зростання вартості DRAM (динамічної оперативної пам’яті) та SSD.

“Не думаю, що це сильно вплине на Apple, бо вони купують RAM роками наперед, тож невелике підвищення ціни навряд чи торкнеться їх. І вони використовують інший тип RAM, ніж DDR5, ціни на яку зараз шалено високі”, — вважають користувачі Reddit.

Якщо порівняти iPhone 17e з останнім середньобюджетним телефоном Google LLC, різниця ще помітніша. Gizmodo тестував Google Pixel 10a минулого місяця і дійшов висновку, що єдина реальна відмінність від Pixel 9a — зменшений виступ камери. Pixel 10a використовує той самий чип Tensor G4 і має деякі мінорні програмні функції, вперше представлені в Pixel 10. Новий телефон коштує $500, стільки ж, скільки й торішня модель. Pixel 9a можна знайти дешевше у 2026 році.





Ще одне порівняння: Galaxy S26 та S26+ від Samsung Electronics мають нові чипи Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, але коштують на $100 дорожче, ніж серія S25. Хоча нові телефони наповнені додатковими функціями штучного інтелекту, вони не виглядають як серйозні оновлення, що виправдовують націнку. Google і Samsung зробили свій вибір: або підвищують ціни, або залишають апаратне забезпечення майже незмінним. Apple робить заяву. Вона проголошує намір зберігати ціни на тому ж рівні, що й до початку 2026 року, попри проблеми з глобальною вартістю RAM.

Основні виробники пам’яті — Samsung, Micron та SK Hynix — майже повністю спрямували своє виробництво напівпровідників на створення висококласної пам’яті для центрів обробки даних ШІ. Ще пів року тому оперативна пам’ять була одним із дешевших компонентів у будь-якому пристрої — смартфоні чи ПК. Тепер великі технологічні компанії фактично просять трійку головних виробників пам’яті виділити їм будь-які обсяги RAM. З огляду на те, що Samsung підвищила ціни на свої телефони, очевидно, що мобільний підрозділ не може отримати кращу угоду, навіть перебуваючи під одним “парасолькою” з підрозділом напівпровідників.

Минулого тижня корейське ділове видання DealSite повідомило, що Apple нібито погодилася на 100% підвищення цін на RAM від Samsung для серії iPhone 17. Однак Samsung пізніше спростувала ці заяви, назвавши їх “безпідставними та неправдивими”. DealSite згодом відредагувало статтю, видаливши згадку про Apple. Або Apple змогла пом’якшити дефіцит RAM на початку року, або ж вона просто бере на себе додаткові витрати. Зазвичай Apple покриває збитки від дешевших пристроїв за рахунок прибутку з дорожчих моделей. Тон може змінитися пізніше цього року, коли Apple нарешті представить деталі очікуваної серії iPhone 18.

Ситуація здається перевернутою. Не те щоб Apple робила пристрої доступними. Її продукти ніколи не були дешевими. Але тепер ПК, телефони й ноутбуки поступово наближаються до базової цінової планки Apple, тоді як компанія Тіма Кука зберігає ціни стабільними. Apple завжди змушувала клієнтів переплачувати за оновлення RAM у своїх пристроях. Тепер практично всі інші технологічні компанії змушені робити те саме. Схоже, що термін “цінність” тепер означає не підвищення цін до небес.

Джерело: Gizmodo