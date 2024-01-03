Ринок смартфонів преміум-класу у 2023 році виріс на 6%, Apple лідирує з величезним відривом ─ Counterpoint

Дослідницька компанія Counterpoint Research опублікувала огляд ринку смартфонів преміум-класу за підсумками 2023 року. За даними дослідження, заснованого на попередніх результатах четвертого кварталу 2023 року, продаж смартфонів вартістю понад $600 зріс на 6% у річному обчисленні.

Це контрастує із прогнозованим спадом загального ринку смартфонів. Аналітики стверджують, що 24% всіх смартфонів зараз належать до преміальної категорії, і цей сегмент розширюється на ринках, що розвиваються.

За словами старшого аналітика Варуна Мішри, споживачі тепер готові платити більше за якісний пристрій, який можна використовувати протягом тривалішого періоду.

Apple залишається безперечним лідером ринку в цьому сегменті, продавши в 4 рази більше, ніж Samsung, яка посіла друге місце. Корейському виробнику вдалося трохи скоротити розрив завдяки успішним продажам Galaxy S23 та складаних пристроїв. Huawei також показала хороші результати з лінійкою Mate 60 у Китаї.

Зростання ринку преміум-класу було зумовлене продажами в Китаї, Західній Європі, Індії та регіонах Близького Сходу та Африки. Дослідження Counterpoint показало, що Китай, Індія та Латинська Америка, ймовірно, встановлять новий рекорд продажів на ринку преміум-класу, причому Індія є найбільшим ринком у світі.

Це зростання в першу чергу обумовлене сегментом ультра-преміум, тобто пристроями вартістю від $1000. Очікується, що найближчим часом ця тенденція збережеться, і пристрої преміум-класу перевершать загальний ринок смартфонів.

Джерело: gsmarena