Новини Пристрої 03.01.2024 о 12:32 comment views icon

Ринок смартфонів преміум-класу у 2023 році виріс на 6%, Apple лідирує з величезним відривом ─ Counterpoint

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Дослідницька компанія Counterpoint Research опублікувала огляд ринку смартфонів преміум-класу за підсумками 2023 року. За даними дослідження, заснованого на попередніх результатах четвертого кварталу 2023 року, продаж смартфонів вартістю понад $600 зріс на 6% у річному обчисленні.

Це контрастує із прогнозованим спадом загального ринку смартфонів. Аналітики стверджують, що 24% всіх смартфонів зараз належать до преміальної категорії, і цей сегмент розширюється на ринках, що розвиваються.

Рынок смартфонов премиум-класса в 2023 году вырос на 6%, Apple лидирует с огромным отрывом ─ Counterpoint

За словами старшого аналітика Варуна Мішри, споживачі тепер готові платити більше за якісний пристрій, який можна використовувати протягом тривалішого періоду.

Apple залишається безперечним лідером ринку в цьому сегменті, продавши в 4 рази більше, ніж Samsung, яка посіла друге місце. Корейському виробнику вдалося трохи скоротити розрив завдяки успішним продажам Galaxy S23 та складаних пристроїв. Huawei також показала хороші результати з лінійкою Mate 60 у Китаї.

Рынок смартфонов премиум-класса в 2023 году вырос на 6%, Apple лидирует с огромным отрывом ─ Counterpoint

Зростання ринку преміум-класу було зумовлене продажами в Китаї, Західній Європі, Індії та регіонах Близького Сходу та Африки. Дослідження Counterpoint показало, що Китай, Індія та Латинська Америка, ймовірно, встановлять новий рекорд продажів на ринку преміум-класу, причому Індія є найбільшим ринком у світі.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Веб-разработчик (Nuxt.js / Vue.js) Hugword, з/п 500

React / React Native Developer Softwarium

Junior+ QA Engineer Teamvoy

Це зростання в першу чергу обумовлене сегментом ультра-преміум, тобто пристроями вартістю від $1000. Очікується, що найближчим часом ця тенденція збережеться, і пристрої преміум-класу перевершать загальний ринок смартфонів.

Джерело: gsmarena

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Хмарний сервер від FREEhost в оренду: датацентри в Україні та Польщі, тарифи від 253 грн/міс, техпідтримка

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати