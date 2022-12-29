S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – вийшов новий геймплейний трейлер гри

Розробники з української студії GSC Game World представили новий геймплейний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який містить записи катсцен та геймплею. Зазначимо, гра мала вийти цього року, але через віроломний напад росії на Україну плани довелося переглянути. В результаті розробники перенесли реліз гри на 2023 рік.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – це шутер від першої особи з відкритим світом, доповнений елементами виживання та рольової гри. Як і у випадку першої частини, події відбуваються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, куди проникають «сталкери» у пошуках артефактів та легкої наживи. Їм заважають аномалії, мутанти та ворогуючі угруповання.

Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl починається зі слів про те, що група вчених витратила роки на те, щоб під’єднатися до інформаційного поля Землі – Ноосфери. Ця подія мала такий самий вплив, як і підкорення космосу. Короткі репліки обізнаного вченого чергуються з геймплейними кадрами, що показують аномалії, битви з ворогами та мутантами, а також мирні посиденьки перед багаттям. Закінчується трейлер повідомленням про те, що гра вийде у 2023 році (це було відомо і раніше, точну дату так і не назвали), і вона вже доступна для попереднього замовлення на www.stalker2.com.

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Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на платформі ПК та ексклюзивно для Xbox Series X/S. Також гра буде доступна з першого дня через Xbox Game Pass.