S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone для Nintendo Switch вийде раніше — розробники показали геймплей

У серпні повідомлялося, що трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone вийде на консолі Nintendo Switch. Реліз очікувався наприкінці листопада, але станеться набагато раніше.

Перевидання класичної трилогії ігор, яке складається з «Тіні Чорнобиля», «Чистого неба» та «Покрику Прип’яті» вийде на Nintendo Switch 31 жовтня. Воно вже доступне на інших платформах.

«Ці версії класичних ігор повністю оптимізовані для Nintendo Switch, включаючи, але не обмежуючись, адаптованою системою стрільби з гіроскопічним прицілом, сенсорним інтерфейсом та управлінням, покращеною візуальною складовою, а також повною підтримкою портативного режиму та режиму TV».

S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone на Nintendo Switch коштуватиме $39.99 або €39.99. Кожну гру можна придбати окремо за $19.99 або €19.99. Регіональні ціни діятимуть на окремих ринках. Реліз для Nintendo GSC Game World розробляла разом з MATABOO. Розробники показали короткий ролик з демонстрацією гри на Switch.

Нагадаємо, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбудеться 20 листопада. Раніше до цієї дати прив’язували й вихід Legends of the Zone на Nintendo Switch.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Джерело: GSC