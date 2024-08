S.T.A.L.K.E.R. вперше вийде на Nintendo — видання Legends of the Zone надійде на Switch восени

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

GSC Game World повідомила, що S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, яка включає три класичні гри, вийде на Nintendo Switch у листопаді.

Це перший випадок, коли ігри S.T.A.L.K.E.R. з’являться на консолі Nintendo. Це означає, що користувачі платформи одночасно отримають Shadow of Chornobyl, Clear Sky та Call of Pripyat. Ігри можна буде придбати окремо або разом у комплекті.

Три гри S.T.A.L.K.E.R. не тільки вийдуть на Nintendo Switch, але й будуть повністю оптимізовані для портативної платформи. Це включає підтримку різних режимів, інтеграцію гіроскопа та керування за допомогою сенсорного екрана.

Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl виходить 20 листопада. Приблизно в той самий час Legends of the Zone має вийти на Nintendo Switch. На консолях Xbox та PlayStation трилогія оригінальних ігор S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone вийшла у березні цього року.

Джерело: Insider Gaming

