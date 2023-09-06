Новини Пристрої 06.09.2023 о 17:55

Samsung анонсувала найбільший 8К QLED-телевізор — 98 дюймів за $40 000

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Юрій Орос

Автор новин

Samsung анонсувала найбільший 8К QLED-телевізор у своїй історії. Ним став 98-дюймовий Samsung Neo QLED 8K TV (model QN990C).

1Samsung анонсувала найбільший 8К QLED-телевізор — 98 дюймів за $40 000Samsung анонсувала найбільший 8К QLED-телевізор — 98 дюймів за $40 000Samsung анонсувала найбільший 8К QLED-телевізор — 98 дюймів за $40 000Samsung анонсувала найбільший 8К QLED-телевізор — 98 дюймів за $40 000

Модель доповнила лінійку Neo QLED 2023 року,  що до цього складалася з 4К та 8К-телевізорів, діагоналлю від 55 до 85 дюймів. Новинка має підсвітку Quantum Mini LED, яка повинна відтворювати мільярди кольорів. Samsung використовує ШІ-інструменти для покращення контенту, по суті — апскейлінга до 8К.

Не менш важливою для такого телевізора є якість звуку. Для цього є підтримка технологій Dolby Atmos і Cinema Object Tracking Sound.

98” Class Samsung Neo QLED 8K QN990C на офіційному сайті компанії продається за 40 тис. доларів. Втім, є варіант взяти товар оплатою 4 частинами по 10 тис. доларів щодватижня.

Samsung анонсувала найбільший 8К QLED-телевізор — 98 дюймів за $40 000

Про прибуття в Україну цього 8К-пристрою поки не повідомляється. Проте від 16 серпня в нас можна купити його 4К-аналог під назвою Q80C. Рекомендована ціна складає 269 999 грн.

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