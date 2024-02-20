Samsung анонсувала низку аудіооновлень для своїх телефонів, планшетів і телевізорів

У новому блозі Samsung анонсувала розширену підтримку низки аудіотехнологій, зокрема Auracast, 360 Audio та Auto Switch. Жодна з них не дебютує на пристроях Samsung, але це дає уявлення, наскільки широко вони будуть підтримуватися у всій лінійці. Samsung заявляє, що оновлення будуть поступово розгортатися з кінця цього місяця.

Auracast — відносно нова технологія Bluetooth, яка дає змогу одному пристрою транслювати аудіопотік на теоретично необмежену кількість кінцевих точок, таких як колонки та навушники. Минулого року Samsung оголосив про підтримку цієї технології для навушників Galaxy Buds 2 Pro та новітніх телевізорів високого класу, а з початком продажів у січні вона з’явилася і в серії Galaxy S24. Тепер Samsung підтвердила розширений список телефонів і планшетів, які зможуть транслювати або приймати потоки Auracast, передає The Verge.

З боку трансляції пристрої повинні працювати під управлінням інтерфейсу Samsung One UI 6.1 або новішої версії. Підтримувані пристрої включатимуть серію Galaxy S23, смартфони Z Fold 5, Z Flip 5 та планшети Tab S9. Тим часом пристрої з One UI 5.1.1 зможуть обирати та отримувати трансляції Auracast. Окрім вищезгаданих пристроїв, до цього списку також увійшли смартфони Z Fold 4, Z Flip 4, A54 5G, M54 5G та планшети Tab S9 FE і Tab Active 5 5G.

Auracast — це загальногалузева технологія, яка також з’являється в колонках і навушниках від таких брендів, як JBL і Sennheiser.

Щодо серії Galaxy S24 та її функції перекладу в режимі реального часу, Samsung заявляє, що при підключенні навушників Galaxy Buds до телефону перекладений звук буде відтворюватися через навушники, а співрозмовник чутиме ваші слова в перекладі через динамік телефону.

Samsung також розширює підтримку аудіо 360 на ряд своїх телевізорів Neo QLED і OLED. Це технологія об’ємного звуку, яка використовує відстеження руху голови, щоб створити враження, ніби звук надходить з боку екрану, і яка наразі підтримується на деяких телефонах і планшетах Samsung. Повний список підтримуваних телевізорів можна знайти в блозі Samsung, і Samsung заявляє, що ця функція працює з навушниками Buds 2 Pro і Buds 2.

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Нарешті, є функція Auto Switch, яка автоматично перемикає Bluetooth-з’єднання Galaxy Buds 2 Pro між вибраними планшетами або телевізорами Samsung і смартфоном, коли отримується дзвінок. Зараз Samsung заявляє, що ця функція розширюється для підтримки ноутбуків Galaxy Book зі встановленим програмним забезпеченням Samsung One UI 6.0.

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