Samsung Galaxy S23 найімовірніше анонсують 1 лютого — компанія випадково розкрила дату презентації Unpacked

Компанія Samsung, можливо, випадково розкрила дату майбутнього заходу Unpacked, опублікувавши відповідну інформацію на одному зі своїх регіональних сайтів.

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Судячи зі скріншота з колумбійського сайту компанії, Samsung анонсує свою нову флагманську лінійку смартфонів Galaxy S23 на заході Unpacked 1 лютого. Незабаром ця інформація була видалена зі сторінок сайту, хоча все ж таки можна ознайомитися з версією з архіву Wayback Machine. Судячи з витоку, Samsung обіцяє «епічні моменти».

Breaking！

Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

На сайті Samsung не йшлося безпосередньо, що на майбутньому заході буде анонсована саме лінійка Galaxy S23. Мова йшла про реєстрацію для «знайомства з новим Galaxy». Проте майже, напевно, компанія анонсує саме смартфони серії Galaxy S23, оскільки Samsung традиційно проводить презентацію своїх флагманських пристроїв приблизно в цю пору року. На сторінці також показаний масив із трьох камер, аналогічний тому, що є в лінійці Galaxy S22, хоча і без піднятого виступу, який є у моделях S22 і S22 Plus.

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Поки що було мало чуток та витоків про характеристики майбутніх смартфонів Samsung Galaxy S23. Передбачається, що модель S23 Ultra матиме 200-мегапіксельну камеру, що майже вдвічі перевищує попередню доступну роздільну здатність 108 Мп сенсорів камер, яка була доступна з часів серії S20. Також можна з упевненістю сказати, що смартфони будуть оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 2 принаймні в більшості країн. Невідомо, чи отримають флагмани Samsung нещодавно анонсовану функцію екстреного супутникового зв’язку Snapdragon Satellite.

Джерело: The Verge