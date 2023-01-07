Qualcomm розробляє Snapdragon Satellite — функцію екстреного супутникового зв’язку для телефонів Android — яка запрацює вже у 2023 році

Слідом за новими iPhone функція екстреного супутникового зв’язку приходить і на телефони Android.

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У четвер Qualcomm оголосила, що у партнерстві з Iridium розроблятиме можливість супутникового обміну повідомленнями на преміумсмартфонах з операційною системи Google Android. Нова послуга буде доступна в деяких регіонах з другої половини 2023 року, починаючи з пристроїв, які використовують мобільну платформу Snapdragon 8 другого покоління.

Snapdragon Satellite також можна ввімкнути на інших пристроях, включаючи ноутбуки, транспортні засоби та планшети, але не уточнюється, чи знадобиться для них якесь додаткове обладнання.

Повідомлення, надіслані через функцію Qualcomm, потраплятимуть у супутникову мережу Iridium. Потім вони будуть передані екстреним службам або обраному контакту.

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Новина з’явилась через кілька місяців після того, як Apple презентувала Emergency SOS — подібну функцію, що дозволяє моделям iPhone 14 надсилати екстрені повідомлення через супутник у деяких країнах, таких як США, Канада, Франція, Німеччина, Ірландія та Велика Британія. Ці телефони також містять чип Qualcomm, який може “спілкуватися” із супутниками, коли немає Wi-Fi або стільникового зв’язку.

Qualcomm під час оголошення про партнерство додала, що координувати служби екстреного реагування для користувачів буде Garmin. Це компанія, яка представляє лінійку власних супутникових комунікаторів, які дозволяють надсилати та отримувати текстові повідомлення поза зоною покриття стільникового зв’язку. Здебільшого усі функції таких пристроїв – платні. Найдешевша місячна підписка коштує 15 доларів, проте ціна може сягати 65 доларів, якщо ви хочете отримати необмежену кількість текстових повідомлень і дуже короткі інтервали відстеження (2+ хвилини).

Джерело: Reuters