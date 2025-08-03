Samsung Galaxy S25 FE: повні характеристики "народного" флагмана до анонсу

Що відомо про Samsung Galaxy S25 FE: витік розкрив повні характеристики смартфона

Про Samsung Galaxy S25 FE останнім часом говорили багато, і тепер у мережі з’явився повний перелік його ключових характеристик. Завдяки цьому вже можна приблизно оцінити можливості “народного” флагмана ще до його офіційного анонсу.

Характеристики Samsung Galaxy S25 FE

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE працює на базі процесора Exynos 2400. Це незначне, але все ж оновлення у порівнянні з Exynos 2400e, який стояв у попередній моделі. Пристрій отримає 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища.

Гаджет оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080×2340 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і захисним склом Gorilla Glass Victus. Основна камера має сенсор 50 МП (f/1.8) та оптичну стабілізацію зображення. Ще є надширококутний 12-мегапіксельний модуль (f/2.2) та 8-мегапіксельний телефото модуль (f/2.4) з 3-кратним оптичним збільшенням та OIS. Фронтальна камера отримала сенсор 12 МП (f/2.2).

Смартфон живиться від акумулятора місткістю 4500 мА·год. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 45 Вт і бездротову зарядку потужністю 15 Вт. Розміри Samsung Galaxy S25 FE смановлять 161,3×76,6×7,4 мм, а вага — 190 г. Пристрій має захист від пилу й води за стандартом IP68. Новинка працюватиме під управлінням Android 16 з оболонкою One UI 8.

Що змінилось у порівнянні з Galaxy S24 FE?

Процесор — трохи продуктивніший

Фронтальна камера — з вищою роздільною здатністю

Зарядка — швидша

Акумулятор — менший: замість 4700 мА·год у S24 FE, новинка має 4500 мА·год

Це зменшення місткості батареї виглядає сумнівним кроком. Попередня модель і так не вражала автономністю, а тепер ситуація може стати ще гіршою. В той час як конкуренти зазвичай збільшують батареї своїх смартфонів.

Як очікується, новий Samsung Galaxy S25 FE з’явиться раніше, ніж торішній S24 FE, який анонсували лише наприкінці вересня. Тож презентація може відбутись уже найближчими тижнями.

Джерело: gsmarena