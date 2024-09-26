Samsung представила Galaxy S24 FE — Exynos 2400e для всіх регіонів, більші екран та батарея

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE отримав збільшений 6,7” дисплей, батарею на 4700 мАг та новий процесор.

Цього разу серія Galaxy FE не матиме регіональних відмінностей у процесорах. Galaxy S24 FE скрізь отримає чип Exynos 2400e. Торішній S23 FE працює на Exynos 2200 або Snapdragon 8 Gen 1. Хоча Samsung не розкриває подробиць, основне ядро ​​Cortex-X4 має працювати на нижчій тактовій частоті. Його охолоджує нова, у 1,1 раза більша випарювальна камера.

Samsung Galaxy S24 FE має 6,7” OLED-екран — на 0,3” більший, ніж у попередника. Це означає, що він має таку ж діагональ, як і S24+, роздільну здатність FHD+ замість QHD+. Дисплей може працювати на частоті 120 Гц або 60 Гц і має функцію Vision Booster для яскравих сонячних днів.Телефон отримав 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ, 256 ГБ або 512 ГБ накопичувач.

Телефон отримав камеру на 50 МП (f/1.8), 8 МП (f/2,4) телефотомодуль з 3x оптичним збільшенням та 12 МП ульраширококутний об’єктив 123° (f/2,2). Селфі-камера має сенсор 10 МП. Батарея дійсно стала більшою — 4700 мАг (+200 мАг порівняно у S23 FE). Однак швидкість заряджання залишається незмінною: дротова 25 Вт (0-50% за 30 хвилин) та бездротова 15 Вт.

Samsung S24 FE має розміри 162,0 x 77,3 x 8,0 мм і важить 213 г. Він на 4 мм вищий, менш ніж на міліметр ширший і на волосину тонший, ніж S23 FE. Смартфон додав 4 г у порівнянні зі своїм попередником. Для порівняння, Galaxy S24+ вужчий завдяки тонкій рамці та на 17 г легший, а акумулятор має більший на 200 мАг. У наявності бездротові з’єднання 5G, Wi-Fi 6E (802.11ax) та Bluetooth 5.3. Як і раніше, корпус має захист від пилу та води IP68.

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Galaxy S24 FE отримає Android 14 в OneUI 6.1 із коробки. Як і флагмани компанії, телефон отримуватиме оновлення ОС та безпеки протягом 7 років. В офіційному магазині Samsung Galaxy S24 FE коштує від 28 999 ₴. Телефон буде доступний для замовлення з 11 жовтня 2024 року в синьому, графітовому, м’ятному та жовтому кольорах.

Джерело: GSMArena

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