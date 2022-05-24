Samsung инвестирует $360 миллиардов долларов в чипы и биотехнологии в течение 5 лет

Samsung Group планирует в течение следующих 5 лет увеличить инвестиции в развитие различных направлений бизнеса (от чипов до лекарственных средств) более чем на 30%, до потрясающих 450 триллионов корейских вон (около 360 миллиардов долларов), поскольку конгломераты Южной Кореи пытаются бороться с экономическими проблемами, которые будут продолжать накапливаться «снежным комом» и перебоями в логистике, пишет Bloomberg.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

В своем заявлении Samsung сообщил, что около 360 триллионов корейских вон осядут внутри страны, а остальные будут инвестированы за границу. Samsung Electronics строит передовой завод по производству чипов в США в Техасе стоимостью 17 миллиардов долларов. По плану выпуск продукции на нем начнется во второй половине 2024 года.

Также компания анонсировала создание 80 000 новых рабочих мест к 2026 году, в основном в сфере полупроводников и биофармацевтических препаратов.

Как объясняет Bloomberg, конгломерат Samsung, которым руководит отпрыск одной из старейших и богатейших семей Кореи, является одним из немногих так называемых «чеболей», формирующих инвестиционные планы, когда новый президент вступает в должность. В то же время президент Юн Сок Ель, начавший свой пятилетний срок 10 мая, является сторонником конгломератов и сделал их ключевым столбом в планах экономического роста страны.

Ожидается, что Samsung вместе с руководителями других известных «чеболей» возьмет на себя часть ответственности за стимулирование роста в стране, которая борется с ростом инфляции и нарушениями цепей поставок из-за пандемии и войной в Украине.

Samsung уделяет особое внимание своему технологическому флагману, жемчужине разветвленной империи, охватывающей судостроение, технологии, здравоохранение и финансы. Samsung Electronics, крупнейший в мире производитель смартфонов, дисплеев, чипов памяти и бытовой техники, в прошлом году обнародовал планы инвестировать 151 миллиард долларов к 2030 году, чтобы глубже погрузиться в передовые технологии производства микросхем.

Значительная часть этих средств пойдет на производство микросхем для глобальных компаний, таких как NVIDIA и Qualcomm, быстро расширяющийся, чтобы конкурировать с Intel.

Также Samsung Electronics вместе с SK Hynix Inc. ранее пообещали инвестировать более 510 триллионов корейских вон в исследование и производство полупроводников до 2030 года в соответствии с национальным планом, разработанным администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа.

Не только Samsung увеличивает технологические инвестиции. Hyundai Motor Company — крупнейший южнокорейский автопроизводитель в стране и 4-й в мире, 24 мая также сообщил о планах инвестировать 63 триллиона корейских вон до 2025 года в ряд сфер, включая электромобили, робототехнику, авиационные технологии и водородные транспортные средства. В то же время розничный и химический гигант Lotte Group заявил, что направит около 37 триллионов вон в развитие экономики страны, от гостиниц и магазинов беспошлинной торговли до производства водородной электроэнергии и бизнеса по прокату электромобилей.