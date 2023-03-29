Оперативна пам’ять стала дешевшою на 20% у першому кварталі 2023 року і втратить ще 10-15% ціни у другому – TrendForce

Ціни на комп’ютерне обладнання останні кілька років залишалися відносно високими, проте уповільнення продажів ПК та компонентів починає позначатися на них. Оперативна пам’ять значно подешевшала і прогнози показують, що ціни продовжать падати у найближчі місяці.

Відповідно до звіту TrendForce, ціни на DRAM впали на 20% у першому кварталі 2023 року. В результаті спаду на ринку, що триває, і падіння доходів деякі виробники DRAM вже почали звільнення. TrendForce повідомляє, що у другому кварталі 2023 року очікується падіння цін ще на 10-15%.

Попри скорочення виробництва, у виробників ПК все ще є 9-13-тижневий запас DRAM. Мобільний сектор, схоже, у кількості більш адекватний – виробники мобільних пристроїв були більш консервативними у своїх планах.

Проте очікується, що ціни на мобільну DRAM також знизяться на 10-15%. Оскільки споживчий попит на DRAM був слабким, постачальники переорієнтувалися на серверний ринок, проте це призвело до величезного накопичення запасів серверної пам’яті.

Нещодавній бум ШІ на основі машинного навчання, таких як ChapGPT, які значною мірою залежать від обчислювальної потужності графічних процесорів, мабуть, не вплинув на продаж графічної пам’яті, оскільки вона зіткнулася з прогнозованим зниженням, аналогічним іншим категоріям, показаним у таблиці вище. TrendForce поки не робить прогнозів на другу половину 2023 року, оскільки «незрозуміло, чи поновиться попит».

Погано для виробників, добрі новини для споживачів. Враховуючи зниження цін на накопичувачі даних та поверненням відеокарт до рекомендованої виробником роздрібної ціни (хоча й високої самої по собі), покупці ПК тепер можуть збирати системи за набагато нижчою вартістю. Що стосується мобільних пристроїв, зараз характеристики смартфонів середнього класу кращі, ніж будь-коли, в той час, як середня ціна апарата знизилася. Але тут на ситуацію може вплинути нова політика ліцензування ARM.

Джерело: TechSpot