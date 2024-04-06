Samsung повернула собі лідерство на ринку смартфонів — Apple протрималася п’ять місяців

Samsung Electronics повернула собі лідерство у світових продажах смартфонів лише через п’ять місяців після того, як поступилася Apple. Згідно з офіційними даними, повернення сталося завдяки виходу нових смартфонів Galaxy S24 з функціями штучного інтелекту.

У вересні минулого року Samsung поступилася першою позицією Apple, але Galaxy 24, який має ряд функцій штучного інтелекту, отримав позитивну реакцію на ринку з моменту свого дебюту в січні. У лютому Samsung продала 19,69 млн смартфонів та захопила 20% ринку. Apple продала 17,41 млн телефонів і має частку 18%, згідно з даними дослідників ринку Counterpoint Research. Аналітики пояснюють повернення Samsung на перше місце високими продажами на ринках Сполучених Штатів і Європи.

Виробник серії смартфонів Galaxy зберіг перше місце на європейському ринку з часткою 34%. Крім того, Samsung має помітне зростання своєї частки на ринку США, де традиційно домінують продукти Apple — до 36% з 20% у січні. Частка Apple на ринку США за той же період впала з 64% до 48%.

У річному вимірі Samsung втратила перше місце на світовому ринку смартфонів за обсягом постачання Apple минулого року, вперше за 13 років. За даними дослідницької компанії IDC, у 2023 році Apple захопила 20,1% ринку та обігнала Samsung, чия частка впала до 19,4%, з 21,7% у 2022 році.

У січні Samsung випустила смартфон S24 із функціями ШІ та розширеними можливостями камери. Дані показали, що до кінця лютого компанія продала 6,53 мільйона телефонів по всьому світу. Функції штучного інтелекту, які Samsung Electronics представила в Galaxy S24, включають переклад у реальному часі 13 мовами під час дзвінків та можливість Circle to Search, яка дозволяє користувачам шукати зміст за окресленою областю на екрані.

Нещодавно американський журнал Consumer Reports назвав камеру Galaxy S24 Ultra найкращою у світі серед телефонів. Щомісячний журнал, виданий некомерційною організацією Consumers Union, поставив камері Galaxy S24 Ultra 87 балів, обійшовши iPhone 15 Pro Max, який набрав 86 балів. Крім того, Galaxy S24 Plus, який був представлений разом із Galaxy S24 Ultra посів третє місце з результатом 85 балів.

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Джерело: The Korea Times