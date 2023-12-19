Samsung представила 2 сенсори ISOCELL нового покоління для AR/VR-гарнітур

Samsung випустила два нових сенсори, ISOCELL Vizion 63D та ISOCELL Vizion 931, які обіцяють покращити гарнитіру AR (доповненої реальності), VR (віртуальної реальності) і навіть смартфонів. Кожен датчик пропонує можливості для покращення віртуального та доповненого досвіду і розв’язує різні проблеми при зніманні зображень та даних про глибину.

ISOCELL Vizion 63D

Це 3D-сенсор ToF (Time-of-Flight) з розміром сенсора 1/6,4 дюйма і пікселями 3,5 мкм, який вимірює глибину і відстань з високою точністю. Він може знімати зображення з роздільною здатністю QVGA (320×240) зі швидкістю 30 кадрів в секунду і відео з роздільною здатністю VGA (640×480).

Цей датчик також є першим в індустрії з інтегрованим ISP для вимірювання глибини, що усуває потребу в окремому чіпі та зменшує енергоспоживання на 40% порівняно з попередніми моделями. Завдяки технології зворотного розсіювання він має високе поглинання світла та низький рівень шуму.

Крім того, ISOCELL Vizion має два режими — повний і точковий — які дають змогу оптимізувати роздільну здатність і дальність дії в залежності від ситуації. У першому пріоритет віддається роздільній здатності на коротких відстанях, тоді як точковий режим збільшує дальність коштом роздільної здатності.

ISOCELL Vizion 931

Це датчик з глобальним затвором, який захоплює цілі сцени одночасно, на відміну від датчиків з рухомим затвором, які сканують рядок за рядком і можуть вносити розмиття руху. Цей датчик має роздільну здатність 640×640 і підходить для таких додатків, як розпізнавання райдужної оболонки ока, відстеження руху очей і розпізнавання обличчя/жестів у гарнітурах.

Виробник хвалиться найвищою в галузі квантовою ефективністю для своєї довжини хвилі інфрачервоного світла, що має забезпечувати чіткіші зображення. Цей датчик може з’єднувати чотири камери за допомогою одного дроту, що спрощує проєктування схеми та економить місце.

Обидва сенсори наразі тестуються виробниками пристроїв і, як очікується, будуть використовуватися в майбутній гарнітурі змішаної реальності Samsung та інших пристроях AR/VR.