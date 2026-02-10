tradfi
Як в Apple: Samsung Galaxy S27 отримає корпус з алюмінію замість титану і камеру зі змінною діафрагмою

Олександр Федоткін

Samsung Galaxy S27 Ultra/Samsung

Samsung слідом за Apple впровадить функцію змінної діафрагми у майбутньому Galaxy S27.


Раніше Samsung відмовилась від цієї функції після Galaxy S10, однак на тлі чуток, що змінна діафрагма має з’явитись в iPhone 18, у Galaxy S27 її, ймовірно, також додадуть. За інформацією корейського сайту ET News із посиланням на джерела у галузі, Samsung вже звернулась до кількох виробників модулів для камер з проханням розробити технологію змінної діафрагми. Двоє підрядників, Samsung Electro-Mechanics та MCNEX, вже працюють над цим завданням.

Зазначається, що бренд рішуче налаштований працювати над поверненням функціоналу змінної діафрагми. Оновлення, скоріш за все, з’явиться в Galaxy S27, оскільки в S26 його впроваджувати надто пізно. Що ж до Apple, то у новій лінійці iPhone 18 ця функція з’явиться вперше в історії “яблучних” смартфонів. Не зрозуміло однак, чи буде вона на всіх моделях, чи тільки ексклюзивно на Pro. Змінна діафрагма надає об’єктиву можливість регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор та робити кращі фото як вдень, так і вночі.

Залежно від того, наскільки тонкими та компактними вийдуть модулі зі змінною діафрагмою, Samsung може інтегрувати їх у лінійку Galaxy S27. Однак поки що це лише припущення і компанія все ще може відмовитись від цього.


Між тим інсайдер UniverseIce в X зазначає, що смартфони Galaxy S27, скоріш за все, отримають алюмінієвий корпус замість титанового. Він підкреслює, що це має сенс, адже алюміній легший за титан та краще забезпечує теплові характеристики. Він також простіший у виробництві та контролі з погляду витрат. Однак інсайдер питається, чому Samsung у цьому питанні діє абсолютно синхронно з Apple.

Ми писали, що Samsung Galaxy S27 отримає модернізовану систему розпізнавання обличчя. Між тим менш ніж за три тижні до офіційної презентації серії Samsung Galaxy S26 компанія переходить у найбільш активну фазу маркетингу.

Джерело: NotebookCheck

