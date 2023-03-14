Новини Пристрої 14.03.2023 о 19:08

Samsung, Redmi, Apple – Rakuten Viber назвала найпопулярніші бренди та моделі смартфонів серед українців

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Rakuten Viber поділилась результатами дослідження, яке дозволило визначити найбільш популярні бренди та моделі смартфонів серед українців станом на лютий 2023 року. Статистика отримана завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber і включає лише узагальнені дані про бренди та моделі смартфонів. Зазначається, що чати та дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням – доступ до них мають лише співрозмовники.

Розподіл за мобільними платформами

Більшість українців надає перевагу смартфонам на базі операційної системи Android, проте доля користувачів iOS постійно зростає. У лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.

Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців

  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. OPPO
  7. ZTE
  8. POCO
  9. Tecno
  10. Realme

Samsung, Redmi, Apple – Rakuten Viber назвала самые популярные бренды и модели смартфонов среди украинцев

Порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, перша п’ятірка брендів залишилася незмінною. У 2023 році до другої п’ятірки потрапив бренд Realme, залишивши позаду Lenovo (9 позиція у 2021 році).

Топ найпопулярніших моделей смартфонів

  1. Redmi 9A
  2. iPhone 11
  3. Redmi 9C
  4. Redmi 9
  5. Redmi Note 9
  6. Redmi Note 7
  7. iPhone 7
  8. Redmi Note 8 Pro
  9. iPhone XR
  10. Redmi 7A

Порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, Redmi 9A піднявся на 5 рядків та посів перше місце, посунувши Redmi Note 7 вниз. Серед смартфонів Apple найпопулярнішим залишається iPhone 11. iPhone 7 втратив 5 рядків, а iPhone XR увійшов у десятку.


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати