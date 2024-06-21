Samsung випадково підтвердила випуск Galaxy Watch Ultra з LTE, розміром 47 мм

Попередні витоки інформації запевняли, що Samsung розробляє нову версію розумного годинника Galaxy Watch, а тепер сайт компанії підтвердив назву Galaxy Watch Ultra разом з деякими характеристиками.

На сайті Samsung ненадовго з’явилась публікація сторінки підтримки, на якій безпосередньо було названо модель Galaxy Watch Ultra. Відтоді сторінку було видалено, але вона прояснює деякі питання щодо брендингу, оскільки існувала ймовірність, що Samsung може назвати пристрій Watch 7 Ultra, як це було з Watch 5 Pro 2022 року.

Ця ж сторінка підтримки також підтвердила, що Samsung запропонує LTE-варіант Galaxy Watch Ultra. Також зазначено, що розмір годинника становить 47 мм. Це лише трохи більше, ніж найбільший Galaxy Watch 6 Classic, що має розмір 46 мм.

Попередні витоки демонстрували дивовижний квадратний дизайн Watch Ultra. Також очікується, що цей розумний годинник матиме більший акумулятор.

Джерело: 9to5google