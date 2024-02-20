Samsung зайняла перше місце на ринку телевізорів – 18-й рік поспіль

Дослідницька компанія Omdia повідомила, що у 2023 році Samsung зайняла частку в 30,1% світового ринку телевізорів. Тим самим Samsung вкотре очолила глобальний рейтинг виробників телевізорів. Корейський гігант незмінно займає перше місце в цьому сегменті вже 18 років поспіль – з 2006 року.

В самій Samsung зазначають, що цей успіх значною мірою пояснюється стратегічним фокусом компанії на категоріях телевізорів преміум-класу та пристроїв з великим екраном, а також завдяки передовим моделям QLED і OLED. З моменту запуску у 2017 році лінійка QLED-телевізорів Samsung перевищила загальний обсяг продажів у 40 млн одиниць. Лише у 2023 році лінійка QLED досягла продажів у 8,31 млн одиниць.

Samsung досягла значних успіхів в окремих категоріях телевізорів. Наприклад, компанія зафіксувала частку ринку в 60,5% з в сегменті продажів телевізорів ціною понад $2500. Також вона зберегла лідерство в сегменті телевізорів із діагоналлю понад 75 дюймів з часткою продажів у 33,9%. Крім того, завдяки значним продажам 98-дюймових моделей, телевізори з діагоналлю понад 90 дюймів зберегли лідерство з часткою ринку 30,4%.

Крім того, Samsung також досягла значних успіхів у секторі OLED. Лінійка OLED-телевізорів компанії зафіксувала 1,01 млн проданих одиниць у 2023 році, захопивши частку ринку в 22,7%. У 2024 році очікується збільшення частки ринку завдяки розширенню модельного ряду.

Джерело: Samsung

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