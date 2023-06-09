Seagate переводить HDD великої місткості на технологію магнітно-термічного запису (HAMR) – першою вийде модель на 36 ТБ

Seagate розкрила деякі подробиці своєї дорожньої карти в області технології магнітно-термічного запису (HAMR). Перший жорскткий диск HAMR від Seagate отримає місткість 32 ТБ. Він співіснуватиме з HDD на 24 ТБ, останнім накопичувачем компанії, заснованим на перпендикулярному магнітному записі.

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У першому жорсткому диску HAMR використовуватиметься десять пластин місткістю 3,2 ТБ. Наступний накопичувач HAMR отримає місткість 36 ТБ за допомогою пластин по 3,6 ТБ, за ним вийде HDD на 40 ТБ, укомплектований за тим самим принципом. Компанія вже обмірковує жорсткі диски на 50 ТБ з пластинами по 5 ТБ, які вже існують у лабораторії. Компанія не розкрила терміни запуску накопичувачів HAMR, але раніше заявляла, що вони можуть вийти у третьому кварталі 2023 року.

Деякі жорсткі диски Seagate HAMR вже постачаються для бізнесу у складі систем Corvault. Seagate офіційно не розкриває їхню місткість, але говорить про платформу 30 ТБ+.

До початку впровадження пристроїв HAMR принаймні деякі з великих постачальників хмарних послуг розгорнуть жорсткі диски Seagate місткістю 24 ТБ або 28 ТБ на основі традиційної технології – це будуть останні жорсткі диски PMR великої місткості від Seagate.

Джерело: Tom;s Hardware