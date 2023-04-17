Sega купує Rovio за €706 млн – Angry Birds та Sonic об’єднуються під єдиним дахом

Компанія Sega купує фінського виробника мобільних ігор Rovio Entertainment за €706 млн ($775 млн). Angry Birds і Сонік незабаром матимуть спільного видавця. Сьогодні Sega представила акціонерам Rovio рекомендовану пропозицію у розмірі €9,25 за акцію та €1,48 за опціон для власників опціонів компанії.

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«Загальна вартість пропозиції, заснована на всіх 76 179 063 випущених і наявних в обігу акцій Rovio та всіх 742 300 випущенихопціонів, що знаходяться в обігу… складає в сукупності приблизно €706 млн. Акціонери Rovio, які в сукупності володіють акціями, відповідно 1% акцій і голосів Rovio, що перебувають у зверненні, зобов’язалися прийняти пропозицію при дотриманні певних звичайних умов».

Рада директорів Rovio одноголосно погодилася рекомендувати акціонерам та власникам опціонів прийняти пропозицію. За словами обох компаній, його вартість є премією до акцій Rovio. Премія становить приблизно 63,1% порівняно з ціною закриття акцій Rovio у €5,67 19 січня, в останній день торгів перед оголошенням ізраїльської Playtika про пропозицію на купівлю Rovio у розмірі €683 млн. Пропозиція так і не була реалізована, але Rovio продовжувала вивчати варіанти.

Цінник, запропонований Sega, становить премію приблизно на 19,0% порівняно з ціною закриття акцій Rovio у п’ятницю та 17,5% порівняно з їхньою середньозваженою торговою ціною за останні три місяці.

Їжачок Сонік – відомий всім персонаж ігор Sega, який, по суті, став символом платформи. Придбання Rovio, розробників всесвітньо відомих Angry Birds, посилює її позиції на ринку мобільних ігор. Обидві франшизи досить успішні й поза ігровою сферою, про їхніх персонажів знімають фільми та анімаційні стрічки.

Джерело: The Hollywood Reporter