Класичну версію Angry Birds видаляють з Google Play — вже з 23 лютого. В App Store гра залишиться, але під новою назвою Red’s First Flight

Якщо ви ще хочете пограти в класичну Angry Birds, то маєте лише один день, щоб завантажити гру з Google Play.

Rovio Classics: Angry Birds, перероблена версія оригінального мобільного ігрового хіта, буде вилучена з магазину застосунків Google у четвер через «вплив на ширше портфоліо ігор». Як не дивно, в App Store класична версія все ще буде доступна, хоча розробник гри Rovio Entertainment планує змінити її назву на Red’s First Flight.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ — Rovio (@Rovio) February 21, 2023

Увагу до інших версій гри, ймовірно, хочуть привернути через наявність там мікротранзакцій — на відміну від оригінальної Rovio Classics: Angry Birds. Вартість одноразової покупки в застосунку — $1 — але цього достатньо, щоб гравці надали перевагу класичній версії.

Зміна назви гри в App Store ускладнить її пошук, але вона принаймні все ще буде там як варіант.

«Ми розуміємо, що це сумна новина для багатьох шанувальників, а також для команди, яка наполегливо працювала, щоб зробити Rovio Classics: Angry Birds реальністю. Ми надзвичайно вдячні користувачам, які з самого початку показали любов до бренду та гри. Сподіваємось, що фани продовжать це робити в Angry Birds 2, Angry Birds Friends і Angry Birds Journey», — йдеться в повідомленні Rovio у Twitter.

В Angry Birds гравець за допомогою рогатки має стріляти птахами по свинях, розставленими на різних конструкціях. З моменту першого релізу для Apple iOS, 10 грудня 2009 року в App Store, було придбано понад 12 млн копій гри. Головоломка отримала низку продовжень і спін-оффів, зокрема Angry Birds Halloween (потім перейменована в Angry Birds Seasons), перегони Bad Piggies та Angry Birds Go, рольова гра Angry Birds Epic, головоломка Angry Birds Fight та Angry Birds Transformers, а також «дівоча версія» Angry Birds Stella.

Нині користувачі мають менш ніж 24 години, щоб завантажити класичну версію Angry Birds в Google Play та App Store — там вона поки доступна під назвою Rovio Classics: AB.

Джерело: The Verge