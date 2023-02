Класичну версію Angry Birds видаляють з Google Play — вже з 23 лютого. В App Store гра залишиться, але під новою назвою Red’s First Flight

Якщо ви ще хочете пограти в класичну Angry Birds, то маєте лише один день, щоб завантажити гру з Google Play.

Rovio Classics: Angry Birds, перероблена версія оригінального мобільного ігрового хіта, буде вилучена з магазину застосунків Google у четвер через «вплив на ширше портфоліо ігор». Як не дивно, в App Store класична версія все ще буде доступна, хоча розробник гри Rovio Entertainment планує змінити її назву на Red’s First Flight.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ

— Rovio (@Rovio) February 21, 2023