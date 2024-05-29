Сем Альтман приховав запуск ChatGPT від правління OpenAI — про реліз дізнались з допису в Twitter

Торік в OpenAI організували невдалу спробу перевороту, намагаючись скинути з посади гендиректора Сема Альтмана — наразі колишні члени правління розкривають додаткову інформацію про те, що спонукало їх до цих дій.

У подкасті The Ted AI Show одна з колишніх членів правління OpenAI Хелен Тонер розповіла, що Альтман не розповідав їм про запуск ChatGPT до листопада 2022 року.

«Ми не були поінформовані заздалегідь», — сказала Тонер. «І дізналися про ChatGPT з Twitter».

Тонер, яка наразі працює директором зі стратегії в Центрі безпеки та нових технологій у Джорджтауні, також зазначила, що Альтман неодноразово «приховував чи спотворював» інформацію, ускладнюючи роботу правління OpenAI.

«Сем не повідомив раду директорів про те, що він є власником стартап-фонду OpenAI, хоча постійно стверджував, що є незалежним членом правління, який не має фінансових інтересів у компанії», — сказала Тонер.

За її словами, дії Альтмана «дійсно зашкодили здатності правління довіряти йому», і до жовтня 2023 року велись «серйозні розмови про його звільнення».

На коментарі Тонер відреагував чинний голова правління OpenAI й співвиконавчий директор Salesforce Брет Тейлор:

«Ми розчаровані тим, що пані Тонер продовжує повертатися до цих питань. Під час незалежного розгляду рішення про звільнення Альтмана, було виявлено, що воно не ґрунтувалося на занепокоєннях щодо безпеки продукту, темпах розвитку, фінансах OpenAI або його заявах інвесторам, клієнтам або діловим партнерам».

До нинішніх заяв конкретні причини раптового відсторонення Альтмана досі залишались неозвученими. У березні Сем (не без участі Microsoft, яка інвестувала в стартап мільярди доларів) повернувся на посаду і нині працює з оновленим складом правління в особі Брета Тейлора, співзасновника OpenAI Грега Брокмана, економіста Ларрі Саммерса, гендиректора Instacart і екскерівника Meta Фіджі Сімо, колишнього керівника Sony Ніколь Селігман і колишнього гендиректора Фонду Білла і Мелінди Гейтс, доктора Сью Десмонд-Геллманн.

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Кількома тижнями раніше з OpenAI пішов головний науковий співробітник Ілля Суцкевер, який був одним з тих, хто очолював «повстання» проти Альтмана, але згодом перепросив за свої помилкові дії й підписав листа з вимогою повернути Сема. Сам Альтман у прощальному дописі написав, що йому важко «втрачати гарного друга й один з найвизначніших умів нашого покоління».

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