Тизер серіалу «Чужий: Земля» показав «вагітну ксеноморфиню» і 4-х нових монстрів

Культовий монстр з кислотою замість крові — не єдина інопланетна загроза, з якою стикаються мешканці планети Земля у новому серіалі FX.

Нові тизери серіалу «Чужий: Земля», опубліковані до Дня чужого 26 квітня у світі відзначають День Чужого (Alien Day). Це свято компанія 20th Century Fox організувала у 2016 році. Тоді відзначали 30 років з моменту виходу «Чужих» Джеймса Кемерона., окрім того, що показали «вагітність» самого ксеноморфа (чи вже ксеноморфині?) в графічних деталях, ще й натякнули на появу нових видів інопланетних істот.

Incoming report from Weyland-Yutani: CRITICAL GESTATION COMPLETE. #AlienEarthFX premieres this Summer on FX | @Hulu pic.twitter.com/q4UlVDUEX5

— IGN (@IGN) April 26, 2025