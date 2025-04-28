Тизер серіалу «Чужий: Земля» показав «вагітну ксеноморфиню» і 4-х нових монстрів

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Культовий монстр з кислотою замість крові — не єдина інопланетна загроза, з якою стикаються мешканці планети Земля у новому серіалі FX.

Нові тизери серіалу «Чужий: Земля», опубліковані до Дня чужого 26 квітня у світі відзначають День Чужого (Alien Day). Це свято компанія 20th Century Fox організувала у 2016 році. Тоді відзначали 30 років з моменту виходу «Чужих» Джеймса Кемерона., окрім того, що показали «вагітність» самого ксеноморфа (чи вже ксеноморфині?) в графічних деталях, ще й натякнули на появу нових видів інопланетних істот.

Incoming report from Weyland-Yutani: CRITICAL GESTATION COMPLETE. #AlienEarthFX premieres this Summer on FX | @Hulu pic.twitter.com/q4UlVDUEX5 — IGN (@IGN) April 26, 2025

Закадровий голос в другому повідомляє, що щонайменше «п’ять різних форм життя, унікальних та смертоносних, з найтемніших куточків Всесвіту були обрані до повернення на Землю для її вивчення».

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Зважаючи на формулювання, можна припустити, що це не нові варіації чи підвиди ксеноморфа, а абсолютно новий інопланетний вид.

«Мені було справді цікаво внести деякі власні думки в дизайн ксеноморфа, не торкаючись силуету, тому що це священно», — говорив шоураннер Ноа Гоулі в попередніх інтерв’ю. «Але деякі з елементів, як ми знаємо, яким би не був хазяїн, повідомляють, якою є кінцева істота. Я просто хотів трохи пограти, щоб зробити все так страшно, як повинно бути».

Події серіалу «Чужий: Земля» розгортаються за два роки до подій оригінального фільму Рідлі Скотта 1979 року й оповідають про аварійне приземлення космічного корабля на нашу планету, на борту якого, окрім залишків екіпажу, сховалась хижа форма іншопланетного життя.

«Коли члени екіпажу шукають тих, хто вижив серед уламків, то стикаються з таємничими хижими формами життя — і те, що команда вирішить робити з цієї загрозою, може назавжди змінити Землю», — з офіційного синопсису.

Гігантський акторський склад серіалу включає Сідні Чендлер, Алекса Лотера, Тімоті Оліфанта, Ессі Девіс, Семюела Бленкіна, Бабу Сізі, Девіда Рісдала, Адріана Едмондсона, Аміра Бутуса, Карен Олдрідж та інших. Прем’єра призначена на літо 2025 року — поки без точних дат, але чекаємо оголошення з повноцінним трейлером.

Опубліковані раніше короткі тизери демонстрували вторгнення на Землю з погляду ксеноморфа і показували події на кораблі очима рудого корабельного кота, який дуже нагадував Джонсі.