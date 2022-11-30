Серіал «Венздей», спіноф «Сімейки Аддамс», став найбільшою прем’єрою в історії Netflix — 341,2 млн годин перегляду за перший тиждень

Серіал Netflix із Дженною Ортегою у ролі Венздей Аддамс вже набрав 341,2 млн годин переглядів, попри дебют шоу лише минулого тижня. Новинка цілком може потіснити з першого місця «Дивні дива» – четвертий сезон цього серіалу побив загальний рекорд за кількістю переглядів, набравши колосальні 1,15 млрд годин за перші 28 днів на сервісі.

«Бути ізгоєм ще ніколи не було так цікаво – наповнене надприродними таємницями життя Венсдей Аддамс в академії Nevermore дебютувало на першому місці з рекордними 341,2 мільйонами переглядів», — йдеться у заяві Netflix. — Зараз цей серіал є рекордсменом за кількістю переглядів за тиждень серед англомовних серіалів на Netflix. З Дженною Ортегою у Венздей і вражаючим набором персонажів, режисером та виконавчим продюсером якого виступив Тім Бертон, та шоураннерами Елом Гофом та Майлзом Мілларом серіал посів перше місце у 83 країнах.»

Серіал стартував чудово – дебютний тиждень демонстрації вже збирає рекордні цифри, і схоже, що він має величезний потенціал. На відміну від багатьох шоу, що фокусуються на відомому тайтлі, початку та фіналі сезону, «Венздей» демонструє захопливий розвиток сюжету та персонажів у ході оповідання, а також чудову гру акторів.