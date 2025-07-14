«Дивні дива» у версії Amazon: вийшов серіал жахів «Інститут» за романом Стівена Кінга

Кадри з серіалів «Дивні дива» та «Інститут» / Netflix, MGM+

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13 липня на каналі MGM+ (належить Amazon) стартував містичний серіал «Інститут», заснований на однойменному романі Стівена Кінга.

В центрі сюжету «Інституту» перебуває підліток-геній Люк Елліс (Джо Фрімен, син Мартіна Фрімена), який після викрадення прокидається у закладі повному дітей, які так само як і він мають надзвичайні здібності; а також екс-поліцейський, що проживає у сусідньому містечку, втікаючи від привидів свого минулого до спокою, який, очевидно не триватиме довго, оскільки ці дві історії обов’язково перетнуться.

Окрім Фрімена, головні ролі на себе взяли Мері-Луїз Паркер (міс Сігсбі), Сімона Міллер (Каліша), Фіонн Лерд (Нік), Ханна Голвей (Венді), Джуліан Річінгс (Стекхаус), Роберт Джой (доктор Хендрікс), Бен Барнс (Тім Джеймісон) та Мартін Роуч (шеф Ешворт). Розробляли серіал режисер нашумілого «Ззовні» Джек Бендер і сценарист «Правосуддя» Бенджамін Кавелл, тоді як Кінг виступає в якості виконавчого продюсера.

Після анонсу здавалось, що нам готують таку собі версію «Дивних див» у баченні Amazon, зважаючи на те, що серіали демонструють юних персонажів з телекінетичними та телепатичними здібностями — одні вдосконалюють їх через нелюдські експерименти в Лабораторії Гокінса, тоді як інші в так званому «Інституті», але в обох випадках проти своєї волі.

На жаль, попри схожість умов, «Інститут», ще не дотягнув до високих оцінок і популярності свого науково-фантастичного конкурента: наразі серіал має доволі скромні 78% «свіжості» на Rotten Tomatoes від критиків на основі 9 рецензій; глядацький рейтинг ще не сформований, але швидкий перегляд перших відгуків демонструє критику акторської гри, а також скарги на нудний та очевидний сюжет.

Що кажуть критики про «Інститут»?

Попри те, що рецензій від профільних видань небагато, навіть невелика частина з них може дати уявлення про те, що підготував нам «Інститут». Далі кілька прямих цитат:

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«”Інститут” простий, відшліфований і часом захопливий, але, як і сама книга, більше схожий на тарілку тропів та архетипів Кінга, ніж на повністю розвинений чи еволюціонований варіант формули», — Деніель Фінберг, Hollywood Reporter.

«У поєднанні з чіткою, хоч і досить прямолінійною, режисурою Бендера та солідним сценарієм Кавелла та його команди, “Інститут” виявляється набагато більшим, ніж просто клоном “Людей Ікс” чи “Дивних див”, і радше захопливою поїздкою від початку до кінця… хоча й з кількома неоднозначними моментами… », — Грант Германс, Screen Rant.

«Зрештою, “Інститут” є доказом того, що не кожна історія Стівена Кінга має потрапити на великий екран. У його творах є така моторошна тривога, яку жодне візуальне мистецтво ніколи не зможе повністю відтворити, особливо коли йдеться про більш інтелектуальні концепції. Здається, дуже мало кінематографістів розуміють цей факт — наразі здебільшого Майк Фленеган — і я бажаю, щоб студії просто дали цьому спокій», — Меггі Бокчелла, Collider.

Нагадаємо, що «Інститут» — лише одна з п’яти екранізацій Стівена Кінга, випущених у 2025 році. Раніше вийшов фільм «Мавпа, далі чекаємо на «Життя Чака» з Томом Гіддлстоном, серіал «Довга хода» від режисера «Голодних ігор» Френсіса Лоуренса та «Людину, що біжить» з Гленом Павеллом у новій версії Бена Річардса.

Наразі на MGM+ доступні для перегляду перші два епізоди «Інституту». Тим часом «Дивні дива» мають стартувати з фінальним сезон вже цьогоріч, але у трьох частинах: перша вийде 26 листопада, друга — 25 грудня, а третя — 31 грудня.