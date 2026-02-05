"Серйозний конкурент Elden Ring": Nioh 3 оцінили в 86/100 на Metacritic

Nioh 3

За добу до релізу на Metacritic з’явилися перші оцінки Nioh 3 про молодого воїна, який прагне здобути звання сьоґуна й кидає виклик йокаям. Критики оцінили soulslike екшн‑RPG на 86 зі 100 балів.





Журналісти називають її найкращим проєктом Team Ninja за всю історію студії. У ній головний герой зможе прямо під час бою перемикатися між стилями Самурай (сила й блоки) і Ніндзя (швидкість і ухилення). Замість лінійних рівнів тепер будуть відкриті локації: ліси, села, табори йокаїв. Розробники заявляли, що залишать чимало свободи для дослідження світу.

Третя частина трохи перевершує Nioh 2, яка отримала 85 балів за реліз для PS4, але уступає оригінальній грі. Перша частина все ще має найвищий бал у серії (88), але іронічно також і найнижчий бал — а Nioh: Complete Edition отримала 84/100. Хоча якщо враховувати DLC, то Nioh 2: The First Samurai може забрати собі останнє місце в серії з 71 балом.

У рецензії GamesRadar+ журналісти присудили грі 4,5/5, назвавши продовження “тріумфальною еволюцією серії для існуючих фанатів і найкращою можливою відправною точкою (хоча й далеко не легкою) для нових”. За їхніми словами, третя частина вимагає “обережності, планування та терпіння” і дарує за це “жорстку, але захопливу ​​пригоду”.

В огляді RockPaperShotgun згадується, що ПК-версія має “невпевнену продуктивність”, хоча все одно залишається “найкращою з найкращих”. На думку VGC, Nioh 3 схожа на “підсумок зусиль Team Ninja за останнє десятиліття”. Критик окремо хвалить різноманітні та напружені бої, як і дизайн рівнів. Хоча, ймовірно, сама історія могла бути прописана краща.





The Daily Star навіть називає гру такою ж гарною, як Elden Ring. Протягом проходження гравець отримає доступ до 14 видів зброї ближнього бою, кожен із власними рухами та навичками, які можна налаштовувати. Більшість бойових стилів нагадують Nioh 2, але з новими прийоми.

“Це головна сфера, в якій Nioh 3 перевершує FromSoftware та інших розробників soulslike”, — пише PC Gamer.

Водночас п’ять видань присудили грі 7/10, що є найнижчими оцінками. Наприклад, ComicBook критикує сильну схожість із попередніми проєктами. Однак визнає, що зустрічав “кілька чудових битв з босами та плавне керування”, на яких побудована вся серія. Наразі Nioh 3 стала грою з найвищим рейтингом 2026 року разом із Cairn, хоча нове DLC Woolhaven від The ​​Cult of the Lamb випереджає обидві.

Реліз Nioh 3 запланований на 6 лютого на PlayStation 5 та ПК, однак Xbox чи Switch не підтримуються на старті. Проєкт Team Ninja коштує від ₴2 275, а також має безплатну демоверсію.