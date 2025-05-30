Сервіс ШІ знаходить користувачів YouTube за коментарями — місце проживання, політичні погляди тощо

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Розділ Технології виходить за підтримки

YouTube-Tools знаходить кожен ваш коментар користувача, штучний інтелект створює його профіль та після аналізу визначає ймовірне місце проживання разом з іншими даними.

Інструмент з’явився як служба дослідження користувачів League of Legends. Зараз він використовує модифіковану мовну модель Mistral для створення звіту про користувачів YouTube на основі їхніх розмов. Розробник стверджує, що сервіс призначений для використання поліцією. Але зареєструватися може кожен — це коштує $20 на місяць. Все, що потрібно для початку ти, це кредитна картка та адреса.

Сервіс, вочевидь, загрожує конфіденційності та добре демонструє, що люди не такі вже анонімні в інтернеті. Сайт створює звіт за лічені секунди та надає достатньо даних, щоб штучний інтелект міг позначити ідентифікаційні деталі коментатора. YouTube-Tools також порушує політику конфіденційності YouTube:

«Загальнодоступні пошукові системи можуть вилучати дані лише відповідно до файлу robots.txt YouTube або з попереднього письмового дозволу YouTube», — йдеться у документі.

Журналіст 404 Media Метью Голт випробував YouTube-Tools. Він обрав випадкового коментатора — майже миттєво сайт знайшов десятки його коментарів до кількох відео та створив висновок штучного інтелекту, де, серед іншого, йдеться:

«Можливе місцеперебування / регіон: Наявність коментарів італійською мовою та посилань на «X Factor Italia» та італійську кухню натякають на асоціацію з Італією. …Політичні / соціальні / культурні погляди: деякі коментарі відображають певний рівень критики щодо інтерв’юерів та суспільних норм (наприклад, коментарі щодо маскулінності), що свідчить про залученість до сучасних культурних дискусій. Однак відверта політична позиція не висловлювалася».

Сайт від розробників LoL-Archiver був запущений кілька днів тому. Також існує сервіс nHentai-Archiver, який надає повну історію коментарів користувача на популярному сайті дорослої манги. Kick-Tools надає повну історію чатів або історію блокування користувача на стрімінговому сайті Kick. Twitch-Tools надає історію чату облікового запису Twitch, відсортовану за міткою часу та за всіма каналами, де була взаємодія.

За словами розробників, сайт призначений для приватних детективів, журналістів та правоохоронців. Вони нібито надали інструмент у користування поліції Португалії, Бельгії та «інших країн Європи».

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«Щоб запобігти зловживанням, ми дозволяємо доступ до вебсайту лише людям із законними цілями. Ми просимо користувачів прийняти наші Умови використання та надсилаємо цільові запити KYC (опитування клієнтів) людям, які, на нашу думку, мають незаконну причину використовувати наш сайт. Якщо ми виявимо, що користувач не має законної мети використовувати наш сервіс відповідно до умов використання, ми залишаємо за собою право припинити доступ цього користувача до сайту», — відповіли розробники на запит журналіста.

Втім, YouTube-Tools працює за принципом «спочатку доступ, потім запит підтвердження». Журналіст зміг створити обліковий запис та розпочати переглядати інформацію за лічені хвилини після оплати місяця використання. Сервіс не ставив жодних запитань, йому не потрібна була будь-яка додаткова інформація. Вочевидь, легальність та доброчесність подібних служб викликає сумніви. Тож можна порадити будь-кому обачливо залишати коментарі в інтернеті.

Розділ Технології виходить за підтримки

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