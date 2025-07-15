Новини IT-бізнес 15.07.2025 comment views icon

Понад $50 млн за розміщення гри у Game Pass — менеджер Microsoft проговорився у резюме

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Андрій Русанов

Автор сайту

Понад $50 млн за розміщення гри у Game Pass — менеджер Microsoft проговорився у резюме
Game Pass / Microsoft

Підписка Xbox Game Pass від Microsoft робить доступними десятки найкращих ігор і є досить вигідною. Але наскільки вона вигідна для їхніх творців?

Зараз точиться широка дискусія щодо впливу Game Pass на ігрову індустрію. Хтось стверджує, що підписка придушує розвиток ігор, але декого з розробників, здається, «придушили» великими мішками грошей. Інформація щодо вартості розміщення ігор у передплаті досі була не надто публічною, але один з працівників Microsoft окреслив деякі фінансові рамки. Сайт Windows Central помітив цікавий рядок у резюме колишнього старшого менеджера з розвитку бізнесу Ієна Макінтайра.

«Уклав понад 500 угод вартістю від $50 тис. до понад $50 млн, забезпечив для Game Pass як інді-хіти, так і AAA-ігри».

Звичайно, не йдеться про те, хто і скільки отримав, але з огляду на бібліотеку Xbox Game Pass, яка включає, зокрема, Grand Theft Auto V, Clair Obscur: Expedition 33, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та багато інших хітів, неважко зрозуміти, куди потрапили десятки мільйонів.

Макінтайр підкреслює свою інформацію словами про те, що він «сприяв зростанню кількості передплатників Game Pass від початку до понад 30 млн користувачів», «особисто визначав та забезпечував доступ до проривних ігор, таких як Vampire Survivors, на ранніх етапах, щоб Game Pass пропонував передовий та високоактивний контент», «виступав ключовим світовим посередником з розвитку бізнесу та укладання контрактів щодо стороннього контенту для Xbox та Windows». Ці дані досі доступні на LinkedIn.

Останні часи важко назвати найкращими для Microsoft. Нещодавно компанія звільнила понад 9000 працівників, половина з яких працювала сама в Xbox (чи не тому такий корисний менеджер оновив резюме?). Microsoft нібито заощадила пів мільярда доларів на заміні працівників ШІ, а декого власне ШІ й звільнив, прямо у День народження. Але, як казали в одній далекій галактиці «пряність має поступати» — у Game Pass.

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