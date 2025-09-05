Новини Кіно 05.09.2025 comment views icon

Фільм про Call of Duty міг зняти Стівен Спілберг — Activision відмовила режисеру, бо боялась "повного контролю"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Чутки: Activision відмовила Стівену Спілбергу в режисурі фільму Call of Duty / Activision, Depositphotos
Чутки: Activision відмовила Стівену Спілбергу в режисурі фільму Call of Duty / Activision, Depositphotos

Днями Paramount Pictures оголосила про роботу над фільмом Call of Duty, однак проєкт міг виглядати зовсім інакше, якби у керма стояв найкасовіший режисер світу Стівен Спілберг.

Як повідомляє Puck News, студія Стівена Спілберга Amblin разом із продюсером Universal Джиммі Горовіцем нібито представляли Activision, яка нині належить Microsoft, власне бачення фільму, але та відмовилась, зрештою обравши Paramount та продюсера Девіда Еллісона.

Причина полягала в тому, що з режисером в комплекті йде так звана “угода Спілберга”, яка включає найвищі гонорари на ринку, фінальне право монтажу та повний контроль над виробництвом і маркетингом.

Ідея фільму за серією Call of Duty витала в повітрі роками, однак попередні спроби так і не були реалізовані. Сама серія досягла неймовірного успіху з моменту дебюту у 2003 році, охоплюючи кілька епох війни в таких іграх, як Modern Warfare та Black Ops. З понад 500 млн проданих копій та понад $30 млрд доходу за весь час, Call of Duty входить до числа найприбутковіших розважальних проєктів усіх часів.

Участь Спілберга мала б значний престиж, враховуючи його досвід роботи з фільмами на військову тематику, такими як “Врятувати рядового Раяна”. До того ж режисер і сам є затятим геймером і дуже любить шутери, зокрема й Call of Duty.

Щодо фільму за Call of Duty, то він не має жодних деталей щодо акторського складу чи дати старту виробництва, але з джерел Variety відомо, що угода охоплює потенціал для “розширення всесвіту на кіно та телебачення”.

Фільм “Вуличний боєць” отримав нову дату виходу і перший постер з “маленькою росією”

Популярні новини

arrow left
arrow right
Battlefield 6 отримає одразу два бета-тести у серпні — перший стартує за тиждень
Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році
Басім в Саудівській Аравії: Ubisoft анонсувала безплатне DLC для Assassin's Creed Mirage і показала концепт-арти
Бос Epic Games звинуватив розробників у проблемах Unreal Engine 5: "Оптимізацію лишають насамкінець"
"Найгірший інтерфейс" в Anno 117: Pax Romana спаплюжив запуск демо — лише 45% позитивних відгуків
Якби The Last of Us став комедією: вийшов трейлер фільму "Холодне сховище" з Ліамом Нісоном та Джо Кірі з "Дивних див"
Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — більше жодних зачарованих дверей у центр Шевченка
Як "Дивні дива", але в дитячому таборі: на Hulu вийшла комедія жахів "Пекельне літо" з Фінном Вулфгардом
Netflix розкрив дату виходу "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо — спочатку в кінотеатрах
Assassin's Creed Shadows отримала патч 1.0.7 — золоті катани, New Game+ та прокачка до 80 рівня
Перший погляд на "нового Рембо" Ноя Сентінео з залаштунків фільму "Вуличний боєць"
Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
"У 1967-му не було чатботів та іншого лайна": Стівен Кінг виправив давню помилку книги у фільмі "Довга хода"
У мережу «злили» мапу Battlefield 6 Battle Royale з усіма ключовими локаціями
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Суміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у Steam
«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes
Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"
Хідео Кодзіма мріяв залучити Девіда Лінча до розробки Death Stranding 2
В Resident Evil 9 з'явиться камера від третьої особи, бо Resident Evil 7 була занадто страшною
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати