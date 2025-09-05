Фільм про Call of Duty міг зняти Стівен Спілберг — Activision відмовила режисеру, бо боялась "повного контролю"

Чутки: Activision відмовила Стівену Спілбергу в режисурі фільму Call of Duty / Activision, Depositphotos

Днями Paramount Pictures оголосила про роботу над фільмом Call of Duty, однак проєкт міг виглядати зовсім інакше, якби у керма стояв найкасовіший режисер світу Стівен Спілберг.

Як повідомляє Puck News, студія Стівена Спілберга Amblin разом із продюсером Universal Джиммі Горовіцем нібито представляли Activision, яка нині належить Microsoft, власне бачення фільму, але та відмовилась, зрештою обравши Paramount та продюсера Девіда Еллісона.

Причина полягала в тому, що з режисером в комплекті йде так звана “угода Спілберга”, яка включає найвищі гонорари на ринку, фінальне право монтажу та повний контроль над виробництвом і маркетингом.

Ідея фільму за серією Call of Duty витала в повітрі роками, однак попередні спроби так і не були реалізовані. Сама серія досягла неймовірного успіху з моменту дебюту у 2003 році, охоплюючи кілька епох війни в таких іграх, як Modern Warfare та Black Ops. З понад 500 млн проданих копій та понад $30 млрд доходу за весь час, Call of Duty входить до числа найприбутковіших розважальних проєктів усіх часів.

Участь Спілберга мала б значний престиж, враховуючи його досвід роботи з фільмами на військову тематику, такими як “Врятувати рядового Раяна”. До того ж режисер і сам є затятим геймером і дуже любить шутери, зокрема й Call of Duty.

Щодо фільму за Call of Duty, то він не має жодних деталей щодо акторського складу чи дати старту виробництва, але з джерел Variety відомо, що угода охоплює потенціал для “розширення всесвіту на кіно та телебачення”.