Ігри PlayStation на ПК — Sony запустила окремий розділ сайту з іграми, доступними також на PC

Sony зібрала разом всі ігри PlayStation, які доступні також на ПК — окремий розділ став частиною головного сайту PlayStation.

Не секрет, що випуск ігор PlayStation на ПК — важлива частина стратегії Sony з нарощування бази користувачів. Ба більше, японці на цьому ще й непогано заробляють — на нещодавній бізнес-конференції з інвесторами глава PlayStation Джим Раян повідомив, що цьогоріч Sony розраховує отримати $300 млн з продажів ігор для ПК. Очевидно, що запуск сторінки ігри PlayStation на ПК — частина рекламної кампанії Sony з метою просування таких ігор.

Окрім ігор, які вже вийшли, є окрема вкладка з майбутніми релізами.