Ігри PlayStation на ПК — Sony запустила окремий розділ сайту з іграми, доступними також на PC

Sony зібрала разом всі ігри PlayStation, які доступні також на ПК — окремий розділ став частиною головного сайту PlayStation.
Не секрет, що випуск ігор PlayStation на ПК — важлива частина стратегії Sony з нарощування бази користувачів. Ба більше, японці на цьому ще й непогано заробляють — на нещодавній бізнес-конференції з інвесторами глава PlayStation Джим Раян повідомив, що цьогоріч Sony розраховує отримати $300 млн з продажів ігор для ПК. Очевидно, що запуск сторінки ігри PlayStation на ПК — частина рекламної кампанії Sony з метою просування таких ігор.
Окрім ігор, які вже вийшли, є окрема вкладка з майбутніми релізами.
Попереду ПК-
бояр геймерів чекає Marvel’s Spider-Man Remastered 2018 року, яка виходить вже завтра, 12 серпня. До речі, на OpenCritic вже є перші рецензії — гра отримала 88 балів зі 100 на основні 53 оглядів, і 96% критиків рекомендують екшен до проходження. Спіноф — Spider-Man: Miles Morales — вийде на ПК восени 2022 року, але точної дати Sony поки не повідомляє. Також до кінця 2022 року на ПК мають вийти ще кілька ексклюзивів PlayStation — оновлені Uncharted 4 та Uncharted Lost Legacy.
Sony продала 21,7 млн PS5 та суттєво (на 16%) знизила прогноз річного прибутку PlayStation через падіння продажів ігор