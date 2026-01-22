Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств". Зображення: HBO

Телевізійна версія “Лицаря сімох королівств” продемонструвала найвищий за оцінками старт у франшизі “Гра престолів”.

На цей час серіал має 95% від критиків на Rotten Tomatoes, що є найвищим рейтингом серед перших сезонів франшизи. Для порівняння: у “Гри престолів” та “Дому дракона” по 90%.

Примітно, що глядачі мають трохи інакшу думку й оцінили “Лицаря” суттєво гірше. Однак слід зазначити, що вони не бачили сезон повністю, на відміну від журналістів.

Сюжет “Лицаря сімох королівств”, як і попередні два шоу, заснований на творах Джорджа Р. Р. Мартіна. В центрі історії перебуває персонаж, на ім’я Дунк (Пітер Клеффі), який після смерті свого володаря вирішує стати лицарем. Компанію йому як зброєносець складає загадковий лисий хлопчик Бовтун / Егг (Декстер Сол Анселл), який насправді має дуже цікаву історію походження. Дует вирушає на турнір, де серед інших зустрічає кількох Таргарієнів, лялькарку Танселл та харизматичного Лайонела Баратеона у виконанні Деніела Інгса.

Оригінальна серія складається із трьох новел, тоді як для серіалу на цей час підтверджено одразу два сезони. Утім, шоуранер “Лицаря сімох королівств” Айра Паркер говорив, що Мартін передав йому ще 10-12 начерків про майбутні пригоди Дунка та Егга, тож за гарного сприйняття шоу може отримати багатосезонний формат.

Перший епізод “Лицаря сімох королівств” вже доступний для перегляду на HBO та Megogo, наступні з загалом шести виходитимуть по одному щонеділі.

Нагадаємо, що раніше Джордж Мартін анонсував щонайменше 5-6 спінофів у всесвіті “Гри престолів”, які серед іншого включатимуть прямі продовження. З відомого: раніше скасований серіал про Джона Сноу, який можливо перезапустять як історію про Ар’ю Старк.