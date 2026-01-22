Новини Кіно 22.01.2026 comment views icon

Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes

Катерина Даньшина

За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня
Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств". Зображення: HBO

Телевізійна версія “Лицаря сімох королівств” продемонструвала найвищий за оцінками старт у франшизі “Гра престолів”.

На цей час серіал має 95% від критиків на Rotten Tomatoes, що є найвищим рейтингом серед перших сезонів франшизи. Для порівняння: у “Гри престолів” та “Дому дракона” по 90%.

Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten TomatoesПерший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten TomatoesПерший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes

Примітно, що глядачі мають трохи інакшу думку й оцінили “Лицаря” суттєво гірше. Однак  слід зазначити, що вони не бачили сезон повністю, на відміну від журналістів.

"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"
Пітер Клеффі в ролі Дунка в серіалі “Лицар сімох королівств”. Зображення: HBO

Сюжет “Лицаря сімох королівств”, як і попередні два шоу, заснований на творах Джорджа Р. Р. Мартіна. В центрі історії перебуває персонаж, на ім’я Дунк (Пітер Клеффі), який після смерті свого володаря вирішує стати лицарем. Компанію йому як зброєносець складає загадковий лисий хлопчик Бовтун / Егг (Декстер Сол Анселл), який насправді має дуже цікаву історію походження. Дует вирушає на турнір, де серед інших зустрічає кількох Таргарієнів, лялькарку Танселл та харизматичного Лайонела Баратеона у виконанні Деніела Інгса.

Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга
Декстер Сол Анселл в ролі Бовтуна / Егга в серіалі “Лицар сімох королівств”. Зображення: HBO

Оригінальна серія складається із трьох новел, тоді як для серіалу на цей час підтверджено одразу два сезони. Утім, шоуранер “Лицаря сімох королівств”  Айра Паркер говорив, що Мартін передав йому ще 10-12 начерків про майбутні пригоди Дунка та Егга, тож за гарного сприйняття шоу може отримати багатосезонний формат.

За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня
Деніел Інгс в ролі Лайонела Баратеона в серіалі “Лицар сімох королівств”. Зображення: HBO

Перший епізод “Лицаря сімох королівств” вже доступний для перегляду на HBO та Megogo, наступні з загалом шести виходитимуть по одному щонеділі.

Нагадаємо, що раніше Джордж Мартін анонсував щонайменше 5-6 спінофів у всесвіті “Гри престолів”, які серед іншого включатимуть прямі продовження. З відомого: раніше скасований серіал про Джона Сноу, який можливо перезапустять як історію про Ар’ю Старк.

“Що це? Звідки воно взялося?”: Джордж Р. Р. Мартін був шокований “туалетною” сценою на початку “Лицаря сімох королівств”

