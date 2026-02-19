tradfi
Дракаріс! "Дім дракона" починає війну в дебютному трейлері 3 сезону

Катерина Левицька

Катерина Левицька

Дракаріс! "Дім дракона" починає війну у дебютному трейлері 3 сезону
HBO

HBO явно натякає, що фанам не доведеться довго сумувати за Вестеросом після виходу фіналу “Лицаря сімох королівств”: на підході третій сезон серіалу “Дім дракона”. Це вперше за один рік ми отримуємо одразу два проєкти у світі “Гри престолів”.


“Дім дракона” у третьому сезоні підводить розділений Дім Таргарієнів до великої битви та готує багато крові, сліз і, звісно, драконів. Усе це підкріплюють дещо зловісним слоганом: “З вогню народжується темрява”.

Дракаріс! "Дім дракона" починає війну у дебютному трейлері 3 сезону

Як і обіцяли шоуранери, історія продовжиться масштабною бойовою сценою, на яку глядачі очікували ще наприкінці другого. Трейлер починається з того, що Рейніра розповідає новину про те, що Алісент пропонувала їй відкрити ворота та здатися. Джейкеріс радить матері довіритись своїй колишній подрузі, але вже за кілька кадрів вирушає в бій верхи на драконі. На полі також можна примітити Джеймса Нортона в ролі Ормунда Хайтауера.


Дракаріс! "Дім дракона" починає війну у дебютному трейлері 3 сезону

Сюжет серіалу “Дім дракона” розгортається за 200 років до подій “Гри престолів” і оповідає про протистояння між чорними та зеленими Таргарієнами. В першому сезоні король Візеріс (Педді Консідайн) порушив традицію і назвав свою дочку Рейніру (Емма Д’арсі) спадкоємицею Залізного Трону, на превелике розчарування брата Деймона (Метт Сміт). Однак шлях Рейніри до коронації ускладнився, коли її колишня подруга і нова дружина Візеріса Алісента (Олівія Кук) народила сина.

Дракаріс! "Дім дракона" починає війну в дебютному трейлері 3 сезону

Оновлений акторський склад третього сезону “Дому дракона” включає Тома Каллена (сер Лютор Ларджент), Джопліна Сібтейна (сер Джон Рокстон), Баррі Слоуна (сер Адріан Редфорт), Адама Брауна (Глендона Футлі), а також Енні Шаперо в ролі Алісанни Блеквуд — “нової версії Ар’ї Старк”, на думку деяких оглядачів. 

Реліз нового сезону “Дому дракона” очікуємо вже у червні 2026 року.

