Дракаріс! "Дім дракона" починає війну в дебютному трейлері 3 сезону

HBO явно натякає, що фанам не доведеться довго сумувати за Вестеросом після виходу фіналу “Лицаря сімох королівств”: на підході третій сезон серіалу “Дім дракона”. Це вперше за один рік ми отримуємо одразу два проєкти у світі “Гри престолів”.





“Дім дракона” у третьому сезоні підводить розділений Дім Таргарієнів до великої битви та готує багато крові, сліз і, звісно, драконів. Усе це підкріплюють дещо зловісним слоганом: “З вогню народжується темрява”.

Як і обіцяли шоуранери, історія продовжиться масштабною бойовою сценою, на яку глядачі очікували ще наприкінці другого. Трейлер починається з того, що Рейніра розповідає новину про те, що Алісент пропонувала їй відкрити ворота та здатися. Джейкеріс радить матері довіритись своїй колишній подрузі, але вже за кілька кадрів вирушає в бій верхи на драконі. На полі також можна примітити Джеймса Нортона в ролі Ормунда Хайтауера.





Сюжет серіалу “Дім дракона” розгортається за 200 років до подій “Гри престолів” і оповідає про протистояння між чорними та зеленими Таргарієнами. В першому сезоні король Візеріс (Педді Консідайн) порушив традицію і назвав свою дочку Рейніру (Емма Д’арсі) спадкоємицею Залізного Трону, на превелике розчарування брата Деймона (Метт Сміт). Однак шлях Рейніри до коронації ускладнився, коли її колишня подруга і нова дружина Візеріса Алісента (Олівія Кук) народила сина.

Оновлений акторський склад третього сезону “Дому дракона” включає Тома Каллена (сер Лютор Ларджент), Джопліна Сібтейна (сер Джон Рокстон), Баррі Слоуна (сер Адріан Редфорт), Адама Брауна (Глендона Футлі), а також Енні Шаперо в ролі Алісанни Блеквуд — “нової версії Ар’ї Старк”, на думку деяких оглядачів.

Реліз нового сезону “Дому дракона” очікуємо вже у червні 2026 року.