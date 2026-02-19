Ще один Freedom: США запускають портал з VPN для перегляду контенту, забороненого в ЄС та інших країнах

Depositphotos

Держдеп США розробляє онлайн-платформу, на якій жителі ЄС та інших країн зможуть переглядати контент, заборонений на їхній території.





Матеріали, які публікуватимуться на цьому сайті, включатимуть висловлювання, що потенційно розпалюють ненависть та поширюють пропаганду тероризму. За словами інформованих джерел, у Вашингтоні цей крок розглядають як протидію цензурі.

Співрозмовники зазначають, що сайт розміщуватиметься за адресою “freedom.gov”. Один зі співрозмовників також додає, що американські офіційні особи обговорювали можливість включення функції VPN аби зробити так, ніби трафік користувачів йде зі США. Офіційні особи запевняють, що активність користувачів на сайті не відстежуватиметься.

Обізнані джерела повідомляють, що проєктом опікується заступник держсекретаря з питань публічної дипломатії Сара Роджерс. Сайт мав бути представлений у рамках Мюнхенської конференції з безпеки, однак був відкладений. Журналісти Reuters не дізнались причин, з яких проєкт було вирішено відкласти, однак посадовці Держдепу та юристи висловлюють занепокоєність стосовно цього сайту.





Проєкт може ще більше загострити відносини між адміністрацією президента США Дональда Трампа та європейськими союзниками. Окрім цього через цей сайт Вашингтон може опинитись у дивному становищі, оскільки заохочуватиме громадян інших країн порушувати місцеві закони.

За словами представника Держдепу у коментарі Reuters, уряд США не має планів щодо протидії цензурі у країнах ЄС, однак виділяє серед власних пріоритетів цифрову свободу, включно з поширенням технологій забезпечення конфіденційності та обходу цензури, як от VPN. Адміністрація Трампа зробила свободу слова, особливо те, що вона вважає придушенням консервативних голосів в інтернеті, одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики, зокрема в Європі та Бразилії.

У ЄС інший підхід до цього питання. Європейська конституція захищає майже всі форми висловлення думок. Обмеження у ЄС переважно стосуються поширення пропаганди екстремізму, нацизму, антисемітизму та міжнаціональної ворожнечі. Проте у Трампа засуджують країни ЄС за нібито пригнічення правих політиків, зокрема, у Румунії, Німеччині та Франції. На думку адміністрації Трампа, закон ЄС про цифрові послуги та британський Закон про безпеку в Інтернеті обмежують свободу слова.

ITC повідомляв, що минулоріч Apple і Meta отримали перші в ЄС антимонопольні штрафи DMA. На початку лютого французькі правоохоронці завітали з обшуками до паризького офісу X та викликали Ілона Маска на допит у рамках розслідування щодо незаконного контенту.

