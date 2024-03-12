Що чекати від iPad Pro 2024? Головні чутки до березневого анонсу

Очікується, що наступне покоління iPad Pro від Apple буде анонсовано в найближчі кілька тижнів без окремого заходу. Чого варто очікувати від довгоочікуваних нових пристроїв?

iPad Pro 2022 року отримав незначне оновлення, яке додало процесор M2, функцію наведення Apple Pencil, а також оновлення специфікацій, таких як Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3. Останніми роками iPad Pro загалом отримує лише відносно невеликі оновлення, але наступне покоління може стати першим великим оновленням продукту з 2018 року, яке внесе «фундаментальні зміни». Видання MacRumors зібрало найважливіші чутки про нові пристрої.

Оновлений, тонший дизайн

З 2018 року iPad Pro зберігає ідентичний дизайн протягом чотирьох послідовних поколінь. Численні повідомлення свідчать, що найбільшою зміною в дизайні нових моделей стане суттєве зменшення товщини — з 5,9 мм до 5,1 мм та з 6,4 мм до 5,0 мм, відповідно.

CAD-рендери вказують на те, що інших серйозних змін у дизайні не буде, але є непевні повідомлення про те, що пристрій матиме фронтальну камеру з альбомним розташуванням, як у iPad 10-го покоління, що є набагато більш природним для відеодзвінків при використанні Magic Keyboard.

Процесор M3 для покращення продуктивності

Наступне покоління iPad Pro ймовірно буде оснащене процесором M3 від Apple, який забезпечить покращену продуктивність та ефективність.

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M3 базується на A17 Pro, який виготовляється за 3-нм технологічним процесом TSMC. У бенчмарках M3 випереджає M2 приблизно на 17% в одноядерних завданнях і приблизно на 21% в багатоядерних завданнях. Головною особливістю M3 є повністю перероблений графічний процесор з апаратним прискоренням трасування променів, що призводить до значного покращення графічних можливостей. Продуктивність графічного процесора в бенчмарках Metal, M3 демонструє помітне покращення приблизно на 15%, порівнюючи з M2.

Опція накопичувача на 4 ТБ

За чутками з Азії, наступного року Apple запропонує моделі OLED iPad Pro з 4 ТБ постійної пам’яті. З 2021 року iPad Pro доступний з накопичувачами на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ.

Якщо Apple збільшить максимальний обсяг пам’яті своїх майбутніх OLED-моделей iPad Pro до 4 ТБ, вона, ймовірно, також збільшить базову опцію до 256 ГБ, щоб зберегти п’ять категорій місткості накопичувача, і щоб всі моделі сьомого покоління могли записувати ProRes у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду.

OLED-дисплеї

Технологія OLED-дисплеїв є, мабуть, найбільш очікуваним оновленням, яке може з’явитися в моделях iPad Pro наступного покоління. Поточна 11-дюймова модель оснащена LCD-дисплеєм, тоді як 12,9-дюймова модель має mini-LED дисплей.

Apple вже використовує OLED-дисплеї в Apple Watch та iPhone, але ще не перенесла цю технологію на більші пристрої. OLED-дисплеї споживають менше енергії, мають більшу точність передачі кольору і забезпечують кращу та стабільнішу контрастність, ніж LCD-дисплеї.

Більші екрани та тонші рамки?

За чутками, нові моделі iPad Pro також отримають збільшення розміру дисплея з 11 до 11,1 дюйма та з 12,9 до 13 дюймів, чому сприятимуть тонші рамки навколо екрану. Незначне збільшення навряд чи додасть пристрою якоїсь значущої функціональності, але воно забезпечить більш сучасний «повноекранний» вигляд.

Вищі ціни

Очікується, що технологія OLED-дисплеїв у моделях наступного покоління призведе до зростання цін на iPad Pro. Поточна ціна на 11-дюймовий iPad Pro стартує від $799, а на 12,9-дюймовий iPad Pro — від $1099.

Покращені камери

З 2017 року iPad Pro має ту саму 12-Мп основну задню камеру з діафрагмою ƒ/1.8. Надширококутна 12-Мп камера з діафрагмою ƒ/2.4 і яскравішим спалахом True Tone також залишилася незмінною з моменту її появи в iPad Pro 2021 року. Ходять чутки про оновлення камери в інших майбутніх моделях iPad з відповідним апаратним забезпеченням, таких як iPad mini сьомого покоління, тож можна припустити, що подібні вдосконалення чекають і на iPad Pro.

Бездротове заряджання MagSafe

У 2022 році повідомлялося, що Apple тестує новий iPad Pro зі скляною задньою панеллю, щоб забезпечити можливість бездротової зарядки. Немає жодних гарантій, що iPad Pro зі скляною задньою панеллю або логотипом Apple коли-небудь буде випущений, але чутки, схоже, сходяться на тому, що Apple ретельно досліджувала якесь рішення для бездротової зарядки iPad Pro.

Також ходять чутки, що Apple працює над зворотною бездротовою зарядкою для iPad Pro, яка дозволить користувачам заряджати свої iPhone, AirPods та інші аксесуари, поклавши їх на задню панель iPad. Apple подала кілька патентів, пов’язаних з цією функцією.

Нова клавіатура Magic Keyboard

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple планує повністю оновити аксесуар Magic Keyboard з більшим трекпадом для iPad Pro, щоб зробити планшет із під’єднаною клавіатурою більш схожим на ноутбук. Зона навколо самої клавіатури, очевидно, буде виготовлена з алюмінію, нагадуючи верхній корпус MacBook, щоб забезпечити міцнішу конструкцію.

Зовнішня оболонка клавіатури ймовірно збереже силіконове покриття, яке використовується на поточній моделі, і один порт USB-C. Гурман вважає, що редизайн з використанням більш преміальних матеріалів може змусити Apple підняти ціну на аксесуар до 299 доларів.

Заходу Apple не буде, спонтанний анонс може відбутися будь-коли

Повідомлення з різних джерел узгоджуються між собою, що нові моделі iPad Pro будуть анонсовані в березні. Проте компанія здається не планує проводити традиційний захід для анонсів. Замість цього, як повідомляється, Apple планує анонсувати нові продукти на своєму сайті, як це було минулого тижня Apple з новими моделями MacBook Air з процесором M3.

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