Зірка «Гри престолів» каже, що World of Warcraft врятувала його від наркотиків

Актор Крістіан Нерн, відомий глядачу за роллю Ходора у «Грі престолів», випустив книжку з мемуарами, які розкривають деталі знімань серіалу та деякі події з особистого життя.

Водночас одна деталь, мабуть, найбільша зацікавить геймерів — оскільки Нерн у книзі каже, що World Warcraft допоміг йому позбутися «майже смертельної» наркотичної залежності.

«Я нюхав стільки коксу, що коли підіймав голову з подушки, зазвичай опівдні, здавалося, що вона все ще залишалась у бавовні».

Нерн, також відомий як діджей, каже, що вживав амфетамін, кокаїн, екстазі та кодеїн, які допомагали йому витримати сети тривалістю в цілу ніч. Паралельно він пив багато алкоголю та енергетиків — однієї ночі «доза» сягнула 30 банок Red Bull поряд з безліччю склянок горілчаних коктейлів.

Згодом Нерн поїхав до бунгало біля підніжжя гір Морн в Ірландії, де день і ніч грав у World Warcraft, паралельно «детоксикуючись» від наркотиків і отримуючи «дозу дофаміну» від процесу. В книзі актор зазначає, що у WoW зазвичай обирає нелюдських персонажів:

«Хто, чорт візьми, хоче під’єднатися і виглядати як бухгалтер?».

В інтерв’ю Polygon Нерн детальніше розповів про свої ігрові вподобання:

«Я колекціонер і комплектувальник. У Warcraft ви можете змінити свій одяг, щоб виглядати як завгодно — це те, що я справді люблю. З PvP я занадто напружений, жахливий і ледь не посварився з другом, ми б просто вбили одне одного. Але ця гра дуже захопила мене. Це те, до чого я прагну — отримати в грі все, що хочу. Думаю, я роблю це і в реальному житті»

Загалом Нерн відзначає чудово прописаний світ й персонажів, попри велику заплутаність деяких доповнень:

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«Як людина, яка працювала зі сценаріями, я знаю, як важко повторювати, як важко об’єднувати історії, коли ти постійно розширюєшся. Але деякі з цих персонажів написані так само добре, як персонажі Толкіна»..

Серед улюблених персонажів актор відзначає Тіріона Фордрінга і Сильвану Вітрогін (попри її «руйнацію» в останніх розширеннях):

«Були прийняті деякі дивні рішення щодо неї, але я все ще люблю її».

Нерн додав, що має маленький ігровий ноутбук і ігрову клавіатуру Nostromo, які завжди бере з собою на гастролі

«Так, я люблю свою роботу, не зрозумійте мене неправильно, але мені стає самотньо. І Warcraft допомагає в цьому, розумієте? Тому що не тільки я граю в гру, але й мої друзі, я можу з ними поговорити. Ви йдете на Discord, і раптом ви вдома».

Актор додає, що був геймером усе життя і грає з часів комп’ютерів Atari.

«У мене був Atari, потім ми перейшли до Atari ST і Amiga, а потім до консолей. Я пройшов через усі. Якби я зберіг усі свої консолі, мій будинок виглядав би як музей ігор».

Тоді, як з інших ігор Нерн виділяє Jet Set Radio Future, першу Gran Turismo, Street Fighter 2 і Pac-Man, на який «підсіла» його мама.

«Моя мама була настільки залежна від цієї гри, що мені довелося віддати свій комп’ютер, я не міг вивести її зі своєї спальні. Я казав: «Припини грати. Я хочу грати. Мої друзі тут!».

Джерело: Polygon