Apple планує навесні представити нові iPad Pro й iPad Air та 13- і 15-дюймові MacBook Air M3

Apple, прагнучи зупинити падіння продажів комп’ютерів Mac і планшетів iPad, готує кілька нових моделей і оновлень на початок наступного року або навесні, повідомляє Bloomberg.

За словами людей, які попросили не називати їхніх імен, оскільки продукти ще не були анонсовані, ці зусилля містять оновлення iPad Air, iPad Pro і MacBook Air на 13 і 15 дюймів. Новий iPad Air вперше буде доступний у двох розмірах, модель Pro отримає OLED-екрани. А MacBook Air будуть оснащені новішим процесором M3.

Комп’ютери Mac та iPad разом складають 15% доходів Apple, і вони особливо сильно постраждали від падіння споживчих витрат на техніку. Падіння iPad ускладнюється відсутністю нових моделей. Фактично, 2023 рік стане першим календарним роком в історії продукту, коли не буде випущено жодної нової версії.

Минулого кварталу продажі комп’ютерів Mac впали на 34% до $7,61 млрд, а доходи від продажу iPad — на 10% до $6,44 млрд. Вони разом становлять все меншу частину загального обсягу продажів Apple, натомість ростуть сервіси.

Apple сподівається, що нові моделі допоможуть пожвавити попит наступного року. Очікується, що iPad та аксесуари до нього з’являться на ринку приблизно наприкінці березня — разом з iPadOS 17.4. Комп’ютери Mac розробляються разом з macOS 14.3. Це оновлення програмного забезпечення, ймовірно, буде випущено між кінцем січня і лютим, але комп’ютери — не раніше березня.

iPad Air, який є планшетом компанії середнього рівня, наразі комплектується 10,9-дюймовим екраном. У наступному році компанія планує випустити версію з діагоналлю 12,9 дюйма, що відповідає розміру найбільшого iPad Pro. Додатковий розмір діагоналі для iPad Air є частиною стратегії пропонування більшої кількості опцій за різними цінами. Це дасть змогу споживачам отримати більший дисплей без необхідності платити за iPad Pro, який коштує на кілька сотень доларів більше. Цей підхід повторюватиме стратегію Apple щодо MacBook Air та MacBook Pro.

Наразі заплановано, що нові моделі Pro будуть анонсовані одночасно з iPad Air. Екрани OLED дадуть планшетам компанії ту саму технологію відображення, яка використовується в iPhone з 2017 року. Топові версії планшета отримають чип M3, який був представлений у жовтні в MacBook Pro.

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Новий iPad Pro від Apple стане першою модернізацією продукту з моменту представлення поточного дизайну в 2018 році. Раніше компанія вже вносила менші зміни в лінійку, в тому числі переносила чипи з комп’ютерів Mac і додавала нові камери. Ці дорожчі планшети, ціна яких може перевищувати $2,000, є ключовою частиною спроби Apple отримати більший дохід від iPad.

Компанія також готує оновлені версії аксесуарів Apple Pencil та Magic Keyboard, які продаватимуться разом з новим iPad Pro. У листопаді компанія випустила нову бюджетну модель Pencil. Нові клавіатури Magic Keyboard мають зробити iPad Pro більш схожим на ноутбук і матимуть міцніший корпус з алюмінію. Майбутні MacBook Air — як і раніше будуть доступні у 13- та 15-дюймових розмірах. Основний акцент в них буде зроблено на додаванні чипа M3.