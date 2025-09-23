banner
Новини Технології 23.09.2025 comment views icon

ШІ створює життя: штучні віруси знищують шкідливі бактерії

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

ШІ створює життя: штучні віруси знищують шкідливі бактерії
Бактеріофаги, розроблені за допомогою штучного інтелекту, здатні заражати та вбивати бактерій-господарів/Lee D. Simon/Science Photo Library

Американські науковці зі Стенфордського університету у Каліфорнії використали ШІ для створення вірусів, здатних відстежувати та вбивати штами кишкової палички Escherichia coli (E. coli).

“Це перший випадок, коли системи ШІ навчились створювати когерентні послідовності в масштабі геному. Наступний крок — це створення життя за допомогою ШІ. Ми сподіваємося, що подібна стратегія зможе доповнити наявні методи фагової терапії та в майбутньому розширити можливості терапії для боротьби з патогенами, що викликають занепокоєння“, — розповідає спеціаліст з обчислювальної біології зі Стенфорду Браян Хай. 

До цього моделі ШІ вже використовувались для генерації послідовностей ДНК, окремих білків та багатокомпонентних комплексів. Однак проєктування повноцінного геному — набагато складніша задача, оскільки взаємодії між генами, а також реплікація та регуляція дуже складні.

Наразі ШІ здатен допомагати вченим маніпулювати найскладнішими біологічними системами, включно із цілими геномами. Для проєктування вірусних геномів дослідники використовували Evo 1 та Evo 2 — моделі штучного інтелекту, що аналізують та генерують послідовності ДНК, РНК та білків. Початково дослідникам був необхідний шаблон проєктування — послідовність, яка спрямовує модель штучного інтелекту до створення геному з бажаними характеристиками.

Було обрано бактеріофаг phi X 174 — одноланцюжковий ДНК-вірус, який містить 5 тис. 386 нуклеотидів в 11 генах та всі генетичні елементи для зараження господарів та реплікації всередині них. Моделі Evo 1 та Evo 2 були попередньо навчені на понад 2 млн фагових геномів. Окрім цього дослідники додатково навчили ШІ з використанням методу контрольованого навчання для створення вірусних геномів, подібних phi X 174, зі специфічною функцією зараження штамів E. coli, особливо стійких до антибіотиків. 

Дослідники проаналізували тисячі послідовностей, згенерованих ШІ, та скоротили пошук до 302 життєздатних бактеріофагів. Більшість потенційних кандидатів мали понад 40% ідентичних з phi X 174 нуклеотидів, однак деякі з них мали зовсім інші кодувальні послідовності. 

Дослідники синтезували ДНК з геномів, згенерованих моделями Evo 1 та Evo 2, та інтегрували цю ДНК в організм бактерій-господарів для вирощування фагів. Після цього фаги випробували на здатність інфікувати та знищувати E. coli

За результатами випробувань, близько 16 з 302 бактеріофагів продемонстрували специфічність до E. coli і змогли інфікувати ці бактерії. Дослідники також виявили, що комбінації фагів, створених за допомогою ШІ, здатні інфікувати та знищувати 3 різні штами E. coli, на що був нездатний phi X 174. 

Як зазначає спеціаліст з обчислювальної біології з лабораторії Колд-Спрінг-Харбор в Лорел-Холлоу, у штаті Нью-Йорк, Пітер Ку, однієї моделі Evo поки недостатньо для розробки та створення вірусів без сторонньої допомоги науковців. У науковій статті автори розглянули питання біологічної безпеки. Вони стверджують, що виключили віруси, які вражають еукаріотів, включаючи людину, з даних для навчання моделей Evo. Вивчені ними системи фагів phi X 174 та E. coli також не були патогенними і мають довгу історію безпечного використання в молекулярно-біологічних дослідженнях. Дослідники сподіваються, що їх підхід можна буде використовувати для безпечного створення розроблених за допомогою ШІ вірусів, які лікуватимуть різні захворювання та розв’язуватимуть проблеми громадської охорони здоров’я, включаючи проблему резистентності бактерій.

Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів bioRxiv

Джерело: Nature

Популярні новини

arrow left
arrow right
Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень
NASA винайшла колеса, що не проколюються та не деформуються, і їх вже можна придбати
OpenAI йде в кіно: створений ШІ анімаційний фільм Critterz представлять в Каннах
Google прокачала фото в Gemini: зміна стилю та інтер'єру, поєднання кадрів, збереження рис обличчя
Очікувано: з’явилася група захисту прав штучного інтелекту, яка складається з людей та ШІ
Дослідження Microsoft: ймовірність розпізнавння людиною зображення ШІ «трохи вища, ніж підкидання монети»
Starlink непотрібний: SoftBank успішно роздала 5G на телефони з літака на висоті 3 км
Австралійська IT-компанія звільнила 150 працівників заздалегідь записаним відео
Розробники The First Descendant просувають гру через фейкових "ШІ-стримерів"
Сир є, корів немає: науковці навчили бактерій виробляти молокопродукт з нуля
Google DeepMind представляє ШІ Genie 3: створюйте інтерактивні світи
Вийшов Dolby Vision 2: покращений HDR, згладжування руху та перші телевізори Hisense
Comet від Perplexity або інший ШІ-браузер може видати зловмисникам дані кредитки під час обробки вебсторінки, — дослідження Brave
Британський уряд спробував Microsoft 365 Copilot: маса захопливих відгуків і жодного покращення ефективності
Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
Труїв себе через поради ChatGPT: чоловік потрапив до психлікарні після вживання броміду натрію
Вчені змусили ШІ шукати нові закони фізики та виправляти невірні припущення — це працює
YouTube без дозволу "покращує" Shorts користувачів: "Не ШІ, а машинне навчання"
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
Як у "Зоряних війнах": голограми на базі OLED можуть з'явитися в смартфонах
DeepSeek не любить "ворогів" Китаю: звіт показав, що ШІ видає вдвічі гірші результати для Тайваню та інших
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати