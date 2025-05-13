Новини Ігри 13.05.2025 о 10:59 comment views icon

Злитий трейлер Stellar Blade розкрив дату релізу на ПК та багато нових деталей гри

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Злитий трейлер Stellar Blade розкрив дату релізу на ПК та багато нових деталей гри
Stellar Blade / Shift Up

YouTube-канал PlayStation випадково опублікував (а потім швидко видалив) трейлер Stellar Blade — він підтвердив дату релізу на ПК.

Хоча Sony спробувала швидко видалити відео — користувачі Reddit на крок попереду. Ролик, який зберігся, показав не тільки дата релізу на ПК 11 червня, а й цілу пачку нових подробиць. З трейлеру видно, що ПК-версія отримає повноцінне меню налаштувань графіки з усіма сучасними фішками. Наприклад, у фрагменті згадується понад 100 FPS у стандарті та понад 300 FPS з DLSS і генерацією кадрів. А також гравцям обіцяють:

  •  підтримку розблокованої частоти кадрів;
  • розширення від 5:4 до 32:9;
  • покращені текстури оточення;
  • підтримку геймпада DualSense;
  • AI-масштабування з Nvidia DLSS 4 та AMD FSR 3.

У ПК-версії з’являться нові мови озвучки — японська й китайська. А ось для фанатів «порадувати око» буде ще цілих 25 нових костюмів. Вони, за словами автора огляду, мають кращий вигляд за ті, що були в базовій грі. Крім них, у грі з’явиться новий бій з босом — з участю персонажа з центрального міста. Весь новий контент — як косметика, так і бос — одночасно з’явиться й на PS5.

Shift Up підтвердила ще в лютому, що Stellar Blade отримає ПК-версію в червні — разом із колабораційним DLC з Nikke, попередньою грою студії. Але тоді була лише орієнтовна дата, без трейлерів і деталей. Тому зрозуміло, що поява Stellar Blade на ПК — не сюрприз, а можливість для розробників підвищити продажі, аби перевершити показники PS5. 

З моменту релізу на PS5 гра помітно розвинулася — з’явилася нова гра+, баланс, патчі продуктивності. А тепер із новими опціями та костюмами буде нагода спробувати її на ПК — ще й з новим босом, костюмами та оновленою озвучкою.

Огляд Stellar Blade. Чи є щось окрім вроди?

Джерело: Games Radar

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