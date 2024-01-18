Новини Технології 18.01.2024 о 11:33 comment views icon

Штучний інтелект Galaxy AI буде доступний також на S23 та свіжих складаних смартфонах Samsung

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Штучний інтелект Galaxy AI буде доступний також на S23 та свіжих складаних смартфонах Samsung

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

На заході Galaxy Unpacked Samsung анонсувала цілу низку функцій на основі штучного інтелекту для сімейства S24 під загальною назвою Galaxy AI. Однак Samsung перенесе принаймні деякі з цих інструментів на торішні преміальні телефони та планшети.

Engadget повідомляє, що Samsung «з нетерпінням чекає на те, щоб перенести досвід Galaxy AI на серію Galaxy S23, включаючи S23FE, Fold5/Flip5 і Tab S9 пізніше в першому півріччі».

Нові інструменти ШІ від Samsung включають такі функції, як Chat Assist, яка може перекладати мови в режимі реального часу або виконувати корекцію тону в текстах і електронних листах, Suggested Edits на фотографіях, яка може автоматично виправляти тіні й відображення, і Circle to Search, яка працює разом із пошуком Google і поєднує традиційні текстові запити з візуальним пошуком, схожим на Google Lens.

Circle to Search ─ спрощений пошук з екрану будь-якого застосунку з’явиться у Galaxy S24, Google Pixel 8 та «преміальних» смартфонах

Наразі незрозуміло, чи буде весь набір функцій штучного інтелекту Galaxy AI доступний на всіх пристроях, чи інструменти будуть переноситися в кожному конкретному випадку окремо. І як це працюватиме без процесорів Snapdragon 8 Gen 3 та Exynos 2400, які використовуються в лінійці S24?

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Front-end Developer Аrt-sites, Віддалено

KOL Manager DeFIYield

Strong Junior C# Developer HZF Company

Exynos 2400: процесор для лінійки Samsung Galaxy S24 деталізовано — 10 ядер, 3,2 ГГц

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати