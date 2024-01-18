Штучний інтелект Galaxy AI буде доступний також на S23 та свіжих складаних смартфонах Samsung

На заході Galaxy Unpacked Samsung анонсувала цілу низку функцій на основі штучного інтелекту для сімейства S24 під загальною назвою Galaxy AI. Однак Samsung перенесе принаймні деякі з цих інструментів на торішні преміальні телефони та планшети.

Engadget повідомляє, що Samsung «з нетерпінням чекає на те, щоб перенести досвід Galaxy AI на серію Galaxy S23, включаючи S23FE, Fold5/Flip5 і Tab S9 пізніше в першому півріччі».

Нові інструменти ШІ від Samsung включають такі функції, як Chat Assist, яка може перекладати мови в режимі реального часу або виконувати корекцію тону в текстах і електронних листах, Suggested Edits на фотографіях, яка може автоматично виправляти тіні й відображення, і Circle to Search, яка працює разом із пошуком Google і поєднує традиційні текстові запити з візуальним пошуком, схожим на Google Lens.

Наразі незрозуміло, чи буде весь набір функцій штучного інтелекту Galaxy AI доступний на всіх пристроях, чи інструменти будуть переноситися в кожному конкретному випадку окремо. І як це працюватиме без процесорів Snapdragon 8 Gen 3 та Exynos 2400, які використовуються в лінійці S24?

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