Штучний інтелект впорався з найскладнішою задачею Міжнародної олімпіади з математики

Системи штучного інтелекту AlphaProof та AlphaGeometry 2 досягли рівня срібної медалі на Міжнародній математичній олімпіаді (ІМО), розв’язавши чотири з шести завдань.

ІМО — найпрестижніше змагання для молодих математиків, яке проводять щорічно з 1959 року. Учасники витрачають тисячі годин на підготовку до розв’язання складних задач з алгебри, комбінаторики, геометрії та теорії чисел. Багато переможців Філдсівської премії, однієї з найвищих нагород у математиці, брали участь у цій олімпіаді.

Результати ШІ оцінювали провідні математики: професор сер Тімоті Гауерс (Timothy Gowers), золотий медаліст ІМО та лауреат Філдсівської премії, та доктор Джозеф Маєрс (Joseph Myers), двократний золотий медаліст ІМО та голова Комітету з відбору задач ІМО 2024.

Гауерс відзначив: «Здатність програми створювати неочевидні конструкції вражає і значно перевершує те, що я вважав сучасним рівнем розвитку».

AlphaProof розв’язала дві алгебраїчні задачі та одну з теорії чисел, визначивши відповідь та довівши її правильність. Система впоралася з найскладнішою задачею олімпіади, яку розв’язали лише п’ять учасників цьогорічної ІМО. AlphaGeometry 2 довела геометричну задачу, тоді як дві комбінаторні задачі залишилися нерозв’язаними.

AlphaProof — це система, яка самостійно навчається доводити математичні твердження формальною мовою Lean. Вона поєднує попередньо навчену мовну модель з алгоритмом навчання з підкріпленням AlphaZero, який раніше опанував шахи, сьоґі та ґо.

AlphaGeometry 2 є вдосконаленою версією попередньої системи. Її мовна модель базується на Gemini й навчалася на значно більшій кількості синтетичних даних. Це дало змогу системі розв’язувати складніші геометричні задачі, зокрема про рух об’єктів і рівняння кутів, співвідношень чи відстаней.

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Джерело: Deepmind.google

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