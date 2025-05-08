Шутер La Quimera від української Reburn стартував у Steam з 61% негативних відгуків: «Жахливо лагає»

La Quimera / Reburn

Український шутер La Quimera вийшов у дочасний доступ Steam — і його зустріли 61% переважно негативних відгуків за якість та технічні проблеми.

Студія Reburn відклала повноцінний реліз, який мав відбутися 25 квітня, після розгромних відгуків преси. Гру вирішили повернути гру до раннього доступу за ₴700 замість запуску версії 1.0. Тому через півтора тижня отриману частину контенту почали оцінювати геймери. Загалом рецензій в Steam не так багато — всього 41 на момент написання новини.

Гравці критикують сюжетно науково-фантастичний шутер від першої особи на Unreal Engine 4 за те, що він «сирий» і посередній. Ігровий процес, в якому поетапні битви на відкритих аренах з укриттями, назвали «дуже тугим» і «просто жахливим»

«Не беріть цю гру зараз. Лагає жахливо на всіх налаштуваннях. Спробував на високих — все розсипається, на найнижчих теж лагає. Грав у значно кращі ігри з крутою графікою, які працювали нормально. Цю поки пропущу. На даний момент грошей вона не варта. Я отримав її безкоштовно, і все одно почуваюся пограбованим», — пишуть у відгуках.

Деякі користувачі припустили, що La Quimera могла б бути нормальною, якби це була альфа-версія та продавалася зі знижкою в 80%+. Більш менш цікаве починається після 1,5 години проходження, а до того (і після) шутер навмисно намагаються розтягнути повільними катсценами. Якість перестрілок оцінили як «в N.O.V.A. 3 з телефонів і графікою в найкращі моменти, як в Killzone 4 з PS4 (2014), і в найгірші моменти, як в Bulletstorm PS3».

«Дайте розробникам трохи часу на доопрацювання, перш ніж купувати. La Quimera може бути цікавою, але зараз вона жахлива. Працює погано, а ігровий процес дуже тугий. Знання того, що ці розробники відповідають за серію Metro, дає мені певну надію, що вони продовжать виправляти її та додавати більше контенту. Однак зараз я не думаю, що варто вкладати в неї гроші», — пише користувач.

У відгуках неодноразово зустрічається думка, що хоча гра вийшла не ідеальною — вона має великий потенціал стати дійсно унікальним коопом. Резюмуючи, Reburn має реалізувати багато чого в майбутньому та виправити чимало багів, аби зробити дійсно коротку і насичену гру.

Нагадаємо, що La Quimera має стати новим оригінальним проєктом, в створенні якого взяли участь ветерани Metro. Події гри розгортаються у Нуево-Каракасі — футуристичному мегаполісі, що переплітає sci-fi естетику з містичними мотивами Латинської Америки. Головний герой — боєць приватної військової організації, який опинився в епіцентрі сутичок між ворожими угрупуваннями, могутніми корпораціями та силами, що виходять за межі розумного пояснення.

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Вихід у дочасний доступ La Quimera відбувся на тлі заплутаного бекграунду команди. Творці Metro 4A Games Ukraine нібито перейменувалися в Reburn і почали розробляти La Quimera, але потім спростували це. Пізніше стало зрозуміло, що після релізу Metro Exodus була створена ще одна студія під керівництвом 4A Games Limited, яка і перейменувалася в Reburn. А тим часом 4A Games Ukraine оголосила про розробку нової Metro.