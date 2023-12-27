Скасована гра Agent від творців GTA Rockstar Games з’явилася на скриншотах

В інтернет просочилися скриншоти скасованої гри Agent від Rockstar, творців GTA. Це дуже ранні зображення робочої версії гри, окремих моделей та карти, але вони все ж дають деяке уявлення.
Agent розроблялася для PS3 (можливо й для інших платформ). Це була гра у світі шпигунів, вона містила секретні місії та політичні вбивства. Але з невідомих причин Rockstar вирішила її скасувати. Можливо, це сталося через «пекло розробки».
За даними джерел, карта, присутня серед скриншотів – лише одна з багатьох, що планувалися у грі. Інші злиті скриншоти показують підводне середовище – для альфа-версії вони мають досить непоганий вигляд. Або підводні візуальні ефекти добре приховують графічні недоліки.
На жаль, під час нещодавнього витоку Rockstar хакери не дістали жодної робочої збірки Agent. Тож навряд чи невидана гра з’явиться на ПК або якійсь іншій платформі.
Вакансії
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Senior PHP Developer Booking Health GmbH, Інший, з/п 3000
Trainee/Junior Automation QA Inforce, Львів
Новий злам Rockstar Games: ще код GTA 6, увесь код GTA 5 та усі файли невиданої Bully 2
Джерело: DSOG