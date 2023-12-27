Новини Ігри 27.12.2023 о 21:06 comment views icon

Скасована гра Agent від творців GTA Rockstar Games з’явилася на скриншотах

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

В інтернет просочилися скриншоти скасованої гри Agent від Rockstar, творців GTA. Це дуже ранні зображення робочої версії гри, окремих моделей та карти, але вони все ж дають деяке уявлення.

Agent від Rockstar Games

Agent розроблялася для PS3 (можливо й для інших платформ). Це була гра у світі шпигунів, вона містила секретні місії та політичні вбивства. Але з невідомих причин Rockstar вирішила її скасувати. Можливо, це сталося через «пекло розробки».

Agent від Rockstar Games

За даними джерел, карта, присутня серед скриншотів – лише одна з багатьох, що планувалися у грі. Інші злиті скриншоти показують підводне середовище – для альфа-версії вони мають досить непоганий вигляд. Або підводні візуальні ефекти добре приховують графічні недоліки.

Agent від Rockstar Games

На жаль, під час нещодавнього витоку Rockstar хакери не дістали жодної робочої збірки Agent. Тож навряд чи невидана гра з’явиться на ПК або якійсь іншій платформі.

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Джерело: DSOG

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