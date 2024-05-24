Складана версія MacBook вийде у 2026 році – Мінг-Чі Куо. Розглядаються 20- та 18,8-дюймові варіанти

Аналітик Мінг-Чі Куо поділився новою порцією інформації про складаний ноутбук, над яким начебто працює Apple. Зазначається, що у 2026 році компанія з Купертіно може реалізувати понад 1 млн складаних пристроїв з 20-дюймовим дисплеєм. Це суперечить його попереднім прогнозам, що постачання розпочнеться у 2027 році.

Попередні чутки стверджували, що Apple обере 20-дюймовий дисплей для свого складаного пристрою. Однак тепер Куо каже, що компанія також розглядає 18,8-дюймову панель. Повідомляється, що в закритому стані 20-дюймова версія виглядатиме як 14-15-дюймовий MacBook, тоді як 18,8-дюймовий пристрій виглядатиме як 13-14-дюймовий MacBook.

Apple співпрацює з LG Display, щоб зробити складаний екран максимально «без складок», — каже Куо. Повідомляється, що пристрій буде оснащено процесором Apple M5. Він може надійти у виробництво вже наприкінці наступного року.

Аналітик ланцюга постачань Росс Янг вперше згадав про 20-дюймовий складаний пристрій Apple у 2022 році. Пізніше цю чутку підтримав Марк Гурман з Bloomberg. У той час Гурман сказав, що гібрид iPad й MacBook може мати подвійний екран без фізичної клавіатури та трекпада.

Складаний MacBook — не єдиний складаний пристрій, над яким, за чутками, працює Apple. Також ходять чутки, що Apple розробляє принаймні два прототипи складаних iPhone, які закриваються горизонтально. Чутки також вказують на те, що Apple розробляє складаний iPad, який, за словами Гурмана, все ще знаходиться на «ранніх стадіях». Компанія зосереджена на усуненні будь-яких видимих складок на дисплеї iPad, що складається.

Джерело: The Verge