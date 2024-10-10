Скоро буде! «Укрпошта» обіцяє доставляти посилки за 1 день в 98,8% міст України

Гендиректор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що вже з листопада національний поштовий оператор почне доставляти посилки значно швидше — все завдяки спеціальним «роботизованим» лініям.

«Вже за чотири тижні всі посилки в “Укрпошті” оброблятимуться роботизованими лініями вперше в історії. Всі! Ми за цей рік відкриємо 23 сортувальних центри – це 7 великих хабів і 17 сортувальних центрів у регіонах. Це дасть змогу доставляти в 98,8% міст України посилки на наступний день. В будь-яке місто, навіть із Мукачева в Покровськ», — розповів Смілянський в інтерв’ю Українському радіо (через Бізнес.Цензор).

Він також зазначив, що на цей час посилки через «Укрпошту» доходять до Лондона за 5-7 днів, до США — за 7-10, а до Австралії — за 10-14 днів. Загалом за 2023 рік поштовий оператор отримав понад 215 000 відправлень міжнародної експрес-доставки й відправив за кордон своїм партнерам понад 130 000 посилок.

«Посилки з Китаю, я впевнений, багато людей почали замовляти через нас. І на Temu, і на Aliexpress — це 8-9 днів», — додав Смілянський.

Також в «Укрпошті» анонсували запуск нового застосунку, в якому з часом з’являться всі пов’язані з роботою оператора послуги — теж у листопаді.

«Там можна буде побачити всі свої посилки, перенаправити, сплатити, тобто всі нормальні сучасні сервіси. Зрозуміло, що будемо щось додавати поступово… З’являться функції сплати платежів, переказів, можливість замовити ліки, і замовити марки».

Нагадаємо, що наразі «Укрпошта» веде перемовини з поштовою службою США щодо угоди, яка дозволить доставляти посилки з Amazon та інших американських маркетплейсів в Україну.